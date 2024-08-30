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Пока без аварийных отключений – Харьковоблэнерго о графике на 30 августа

Общество 09:18   30.08.2024
Оксана Горун
Пока без аварийных отключений – Харьковоблэнерго о графике на 30 августа

Харьковоблэнерго утром 30 августа проинформировало: в области действует почасовой график отключений, который обнародовали еще до массированного ракетного удара РФ по Украине.

«Уважаемые потребители! Сегодня, 30 августа, в Харьковской области применяется график почасовых отключений», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

В предыдущие дни в Харьковской области применяли аварийные отключения, а сразу после массированных ударов по энергетике страны ограничения ужесточили.

Сейчас в регионе действует график, утвержденный на период с 24 по 30 августа.

Он предполагает три часа отсутствия электричества у каждой из групп абонентов плюс три часа вероятных отключений в сутки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 09:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго утром 30 августа проинформировало: в области действует почасовой график отключений, который обнародовали еще до массированного ракетного удара РФ по Украине".