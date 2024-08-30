З фронту буде дуже багато панічної інформації – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко попередив, що найближчим часом на українців чекає посилений психологічний тиск і велика кількість фейків навколо фронту.
Насамперед тиснути на психіку українців російські “фахівці” будуть, звичайно, у зв’язку з наступом ЗС РФ на Донбасі. Однак на Харківщині для цього також може знайтися привід – останніми днями окупанти суттєво активізувалися під Куп’янськом і навіть “вткнули” прапор у Синьківці.
“Росіянам найближчим часом треба буде якийсь інформаційний привід. І вони будуть намагатися його генерувати. Це буде пов’язано з захопленням, наприклад, Селидового за 24 години. Це може бути пов’язано з розповсюдженням фейків, пов’язаних з оточенням наших підрозділів на тих чи інших плацдармах“, – попередив Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua.
За його оцінками, зараз у плані ймовірності потрапляння українських підрозділів до оточення ситуація контрольована, росіянам можливостей для подібних тріумфів не дають.
“Але загальна сама ситуація дуже складна. І вони будуть намагатися грати в інформаційному контексті, морально-психологічно, створюючи прецеденти, щоб тиснути саме морально-психологічно на наше суспільство“, – упевнений оглядач.
Відео: Oboz.ua
Коваленко зазначив, що росіяни потроху переміщують сили в Курську область, але не з “гарячих” напрямків – Торецького, Покровського та Курахівського.
“Вони забирають потроху з Куп’янського, Лиманського, потроху з Времіївського, зі складу групи військ “Дніпро”, – повідомив аналітик.
Він порадив сприймати всю інформацію щодо подій на фронті критично.
“З критичним мисленням ставтеся до кожної інформації, особливо панічного характеру. Зараз її буде дуже багато. Головне – тверезо оцінювати ситуацію“, – наголосив Коваленко.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: війна, коваленко, наступ, паника, пропаганда, фейки;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко попередив, що найближчим часом на українців чекає посилений психологічний тиск і велика кількість фейків навколо фронту".