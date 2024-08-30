З фронту буде дуже багато панічної інформації – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко попередив, що найближчим часом на українців чекає посилений психологічний тиск і велика кількість фейків навколо фронту.

Насамперед тиснути на психіку українців російські “фахівці” будуть, звичайно, у зв’язку з наступом ЗС РФ на Донбасі. Однак на Харківщині для цього також може знайтися привід – останніми днями окупанти суттєво активізувалися під Куп’янськом і навіть “вткнули” прапор у Синьківці.

“Росіянам найближчим часом треба буде якийсь інформаційний привід. І вони будуть намагатися його генерувати. Це буде пов’язано з захопленням, наприклад, Селидового за 24 години. Це може бути пов’язано з розповсюдженням фейків, пов’язаних з оточенням наших підрозділів на тих чи інших плацдармах“, – попередив Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua.

За його оцінками, зараз у плані ймовірності потрапляння українських підрозділів до оточення ситуація контрольована, росіянам можливостей для подібних тріумфів не дають.

“Але загальна сама ситуація дуже складна. І вони будуть намагатися грати в інформаційному контексті, морально-психологічно, створюючи прецеденти, щоб тиснути саме морально-психологічно на наше суспільство“, – упевнений оглядач.

Відео: Oboz.ua

Коваленко зазначив, що росіяни потроху переміщують сили в Курську область, але не з “гарячих” напрямків – Торецького, Покровського та Курахівського.

“Вони забирають потроху з Куп’янського, Лиманського, потроху з Времіївського, зі складу групи військ “Дніпро”, – повідомив аналітик.

Він порадив сприймати всю інформацію щодо подій на фронті критично.

“З критичним мисленням ставтеся до кожної інформації, особливо панічного характеру. Зараз її буде дуже багато. Головне – тверезо оцінювати ситуацію“, – наголосив Коваленко.