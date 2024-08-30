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С фронта будет очень много панической информации — Коваленко

Общество 09:56   30.08.2024
Оксана Горун
С фронта будет очень много панической информации — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что в ближайшее время украинцев ожидает усиленное психологическое давление и большое количество фейков вокруг фронта.

В первую очередь давить на психику украинцев российские «специалисты» будут, конечно, в связи с наступлением ВС РФ на Донбассе. Однако на Харьковщине для этого также может найтись повод — в последние дни оккупанты существенно активизировались под Купянском и даже «воткнули» флаг в Синьковке.

«Россиянам в ближайшее время потребуется какой-то информационный повод. И они постараются его генерировать. Это будет связано с захватом, например, Селидово за 24 часа. Это может быть связано с распространением фейков, связанных с окружением наших подразделений на тех или иных плацдармах», — предупредил Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

По его оценкам, сейчас в плане вероятности попадания украинских подразделений в окружения, ситуация контролируемая, россиянам возможностей для подобных триумфов не дают.

«Но общая сама ситуация очень сложная. И они будут пытаться играть в информационном контексте, создавая прецеденты, чтобы давить именно морально-психологически на наше общество», — уверен обозреватель.

Видео: Oboz.ua

Коваленко отметил что россияне понемногу перемещают силы в Курскую область, но не с самых «горячих» направлений — Торецкого, Покровского и Кураховского.

«Они забирают понемногу с Купянского, Лиманского, понемногу с Времиевского, из состава группы войск «Днепр», — сообщил аналитик.

Он посоветовал воспринимать всю информацию, которая касается событий на фронте, критично.

«С критическим мышлением относитесь к каждой информации, особенно панического характера. Сейчас ее будет очень много», — подчеркнул Коваленко.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что в ближайшее время украинцев ожидает усиленное психологическое давление и большое количество фейков вокруг фронта".