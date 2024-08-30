С фронта будет очень много панической информации — Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что в ближайшее время украинцев ожидает усиленное психологическое давление и большое количество фейков вокруг фронта.
В первую очередь давить на психику украинцев российские «специалисты» будут, конечно, в связи с наступлением ВС РФ на Донбассе. Однако на Харьковщине для этого также может найтись повод — в последние дни оккупанты существенно активизировались под Купянском и даже «воткнули» флаг в Синьковке.
«Россиянам в ближайшее время потребуется какой-то информационный повод. И они постараются его генерировать. Это будет связано с захватом, например, Селидово за 24 часа. Это может быть связано с распространением фейков, связанных с окружением наших подразделений на тех или иных плацдармах», — предупредил Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
По его оценкам, сейчас в плане вероятности попадания украинских подразделений в окружения, ситуация контролируемая, россиянам возможностей для подобных триумфов не дают.
«Но общая сама ситуация очень сложная. И они будут пытаться играть в информационном контексте, создавая прецеденты, чтобы давить именно морально-психологически на наше общество», — уверен обозреватель.
Видео: Oboz.ua
Коваленко отметил что россияне понемногу перемещают силы в Курскую область, но не с самых «горячих» направлений — Торецкого, Покровского и Кураховского.
«Они забирают понемногу с Купянского, Лиманского, понемногу с Времиевского, из состава группы войск «Днепр», — сообщил аналитик.
Он посоветовал воспринимать всю информацию, которая касается событий на фронте, критично.
«С критическим мышлением относитесь к каждой информации, особенно панического характера. Сейчас ее будет очень много», — подчеркнул Коваленко.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: война, коваленко, наступ, наступление, паника, пропаганда, фейки;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что в ближайшее время украинцев ожидает усиленное психологическое давление и большое количество фейков вокруг фронта".