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В Харьковской области — аварийные отключения света: что будет после их отмены

Общество 11:06   30.08.2024
Оксана Горун
В Харьковской области — аварийные отключения света: что будет после их отмены Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Укрэнерго сообщило, что почасовые графики отключений в ряде областей (в том числе – в Харьковской области) не действуют. В облэнерго уточнили: действуют и почасовые, и аварийные. 

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме – утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения, поэтому графики ограничений сейчас не действуют», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В Харьковоблэнерго уточнили: «По состоянию на сейчас в Харьковской области одновременно применяются графики почасовых и аварийных отключений. Обращаем ваше внимание на то, что из-за этого продолжительность отключений может увеличиваться».

В Укрэнерго также сообщили о дальнейших планах: после отмены аварийных отключений, ограничения также будут не по «облегченному» графику:

— 00:00 – 18:00 – две очереди отключений;
— 18:00 – 21:00 – три очереди отключений;
— 21:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Напомним, утром 30 августа Харьковоблэнерго сообщило, что в регионе будет действовать график, который ввели еще до массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 11:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрэнерго сообщило, что почасовые графики отключений в ряде областей (в том числе – в Харьковской области) не действуют. В облэнерго уточнили: действуют и почасовые, и аварийные".