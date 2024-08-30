В Харьковской области — аварийные отключения света: что будет после их отмены

Укрэнерго сообщило, что почасовые графики отключений в ряде областей (в том числе – в Харьковской области) не действуют. В облэнерго уточнили: действуют и почасовые, и аварийные.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме – утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения, поэтому графики ограничений сейчас не действуют», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В Харьковоблэнерго уточнили: «По состоянию на сейчас в Харьковской области одновременно применяются графики почасовых и аварийных отключений. Обращаем ваше внимание на то, что из-за этого продолжительность отключений может увеличиваться».

В Укрэнерго также сообщили о дальнейших планах: после отмены аварийных отключений, ограничения также будут не по «облегченному» графику:

— 00:00 – 18:00 – две очереди отключений;

— 18:00 – 21:00 – три очереди отключений;

— 21:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Напомним, утром 30 августа Харьковоблэнерго сообщило, что в регионе будет действовать график, который ввели еще до массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.