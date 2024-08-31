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У суботу світло у Харкові та області відключатимуть за графіком – обленерго

Суспільство 12:14   31.08.2024
Вікторія Яковенко
У суботу світло у Харкові та області відключатимуть за графіком – обленерго

Сьогодні, 31 серпня, у Харкові та області діє графік відключень світла.

«При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Енергетики просять мешканців споживати електроенергію ощадливо.

Читайте також: Новий графік відключень світла в Харкові та області на 31 серпня – 6 вересня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 12:14;

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