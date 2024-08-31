У суботу світло у Харкові та області відключатимуть за графіком – обленерго
Сьогодні, 31 серпня, у Харкові та області діє графік відключень світла.
«При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково», – повідомили в АТ «Харківобленерго».
Енергетики просять мешканців споживати електроенергію ощадливо.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 31 серпня, у Харкові та області діє графік відключень світла.".