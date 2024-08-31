У суботу світло у Харкові та області відключатимуть за графіком – обленерго

Сьогодні, 31 серпня, у Харкові та області діє графік відключень світла.

«При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Енергетики просять мешканців споживати електроенергію ощадливо.