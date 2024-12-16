Опасную погоду ожидают во вторник в Харькове и области
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 17 декабря.
«17 декабря по области и городу ожидаются порывы западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, область, погода, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 17 декабря.".