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Опасную погоду ожидают во вторник в Харькове и области

Погода 12:37   16.12.2024
Виктория Яковенко
Опасную погоду ожидают во вторник в Харькове и области Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 17 декабря.

«17 декабря по области и городу ожидаются порывы западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 17 декабря.".