Более 2,5 тонн противогололедных материалов использовали дорожники на выходных
Из-за мокрого снега, ветра и гололеда на этих выходных у дорожников прибавилось работы, констатируют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Ситуация усугублялась сильным порывистым ветром, а также переходом температуры через нулевую отметку, поэтому на дорогах образовались гололед и снежные переметы. На автомагистрали Харьковской области вышло более 100 единиц дорожной техники», – отметили дорожники.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Так в течение выходных для обработки дорог использовали 2528 тонн противогололедных материалов и 36 тонн чистой соли.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
«В общей сложности было обработано почти 2 тыс. км дорог общего использования государственного значения», – добавили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Тем временем в патрульной полиции Харьковщины призывают водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.
«По данным синоптиков, сегодня по Харькову и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый. Сильный ветер может значительно усложнить дорожные условия. Просим быть максимально внимательными, особенно на открытых участках дорог, мостах и эстакадах, где порывы ветра могут быть самыми сильными», – написали патрульные.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дорожники, патрульні, патрульные, погода, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 11:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за мокрого снега, ветра и гололеда на этих выходных у дорожников прибавилось работы, констатируют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".