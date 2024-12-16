Более 2,5 тонн противогололедных материалов использовали дорожники на выходных

Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Из-за мокрого снега, ветра и гололеда на этих выходных у дорожников прибавилось работы, констатируют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Ситуация усугублялась сильным порывистым ветром, а также переходом температуры через нулевую отметку, поэтому на дорогах образовались гололед и снежные переметы. На автомагистрали Харьковской области вышло более 100 единиц дорожной техники», – отметили дорожники.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Так в течение выходных для обработки дорог использовали 2528 тонн противогололедных материалов и 36 тонн чистой соли.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

«В общей сложности было обработано почти 2 тыс. км дорог общего использования государственного значения», – добавили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Тем временем в патрульной полиции Харьковщины призывают водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

«По данным синоптиков, сегодня по Харькову и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый. Сильный ветер может значительно усложнить дорожные условия. Просим быть максимально внимательными, особенно на открытых участках дорог, мостах и ​​эстакадах, где порывы ветра могут быть самыми сильными», – написали патрульные.