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Понад 2,5 тонн протиожеледних матеріалів використали шляховики на вихідних

Суспільство 11:38   16.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 2,5 тонн протиожеледних матеріалів використали шляховики на вихідних Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Через мокрий сніг, вітер та ожеледь цими вихідними у шляховиків додалося роботи, констатують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Ситуація погіршувалася сильним поривчастим вітром, а також переходом температури через нульову позначку, тож подекуди на дорогах утворилася ожеледиця та снігові перемети. На автомагістралі Харківської області вийшло більше ніж 100 одиниць дорожньої техніки. На обробку покриття було використано 2528 тонн протиожеледних матеріалів та 36 тонн чистої солі”, – зазначили шляховики.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Так, протягом вихідних для обробки доріг використовували 2528 тонн протиожеледних матеріалів і 36 тонн чистої солі.

 

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Загалом було оброблено майже 2 тис. км доріг загального користування державного значення“, – додали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Тим часом у патрульній поліції Харківщини закликають водіїв бути обережними на дорогах через погіршення погодних умов.

За даними синоптиків, сьогодні по Харкову та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Сильний вітер може значно ускладнити дорожні умови. Просимо вас бути максимально уважними, особливо на відкритих ділянках доріг, мостах та естакадах, де пориви вітру можуть бути найсильнішими“, – написали патрульні.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Понад 2,5 тонн протиожеледних матеріалів використали шляховики на вихідних»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через мокрий сніг, вітер та ожеледь цими вихідними у шляховиків додалося роботи, констатують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".