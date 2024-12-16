Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Небезпечну погоду очікують у вівторок в Харкові та області

Погода 12:37   16.12.2024
Вікторія Яковенко
Небезпечну погоду очікують у вівторок в Харкові та області Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 17 грудня.

«17 грудня по області та місту очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Читайте також: Понад 2,5 тонн протиожеледних матеріалів використали шляховики на вихідних

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
17.12.2024, 22:48
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
17.12.2024, 17:36
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
17.12.2024, 08:30
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
17.12.2024, 21:45
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
17.12.2024, 19:18

Новини за темою:

12:37
Небезпечну погоду очікують у вівторок в Харкові та області
21:55
Небезпечну погоду очікують вночі на Харківщині – попередження синоптиків
12:30
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
18:00
Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики
07:34
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер

Ви читали новину: «Небезпечну погоду очікують у вівторок в Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 17 грудня.".