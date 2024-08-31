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Личность погибшей женщины в Харькове установили по ДНК: ее искал сын-военный

Общество 12:03   31.08.2024
Виктория Яковенко
Личность погибшей женщины в Харькове установили по ДНК: ее искал сын-военный Фото: Сергей Болвинов

Правоохранители с помощью ДНК идентифицировали личность погибшей женщины, обгоревшее тело которой нашли накануне на десятом этаже после российской атаки на дом в Харькове.

«Предполагали, что это – жительница 12-этажки, которую разыскивал сын. Он военнослужащий, приехал на место, как только узнал трагедию. Но узнать мать было невозможно – поэтому наши криминалисты сравнили ДНК-профили погибшей с искавшим мать мужчиной, и они совпали. Женщине был 71 год, она буквально сгорела в собственной квартире из-за вражеского удара авиабомбой», — сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за ударов погибли шесть человек. Известно о 97 пострадавших, среди которых 22 — несовершеннолетние. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

31 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 12:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители с помощью ДНК идентифицировали личность погибшей женщины, обгоревшее тело которой нашли накануне на десятом этаже после российской атаки на дом в Харькове.".