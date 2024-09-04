Сегодня 4 сентября: какой праздник и день в истории

4 сентября в Украине — День таможенного брокера. В 476 году от власти отрекся последний император Западной Римской Империи Ромул Август. В 1870-м во Франции провозгласили Третью республику. В 1965-м в киевском кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Тени забытых предков», на которой произошло незапланированное выступление диссидентов. В 1985-м погиб украинский поэт Василий Стус. В 1991-м над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг.

Праздники и памятные даты 4 сентября

4 сентября в Украине – День таможенного брокера.

В мире – Всемирный день сексуального здоровья.

Также отмечают: Всемирный день тхэквондо, Глобальный день поиска талантов.

4 сентября в истории

4 сентября 476 года от власти отрекся последний император Западной Римской Империи Ромул Август (более известный по прозвищу «Августул» — то есть «мелкий Август» или «Августенок»). Эту дату периодически обозначают как день падения Западной Римской империи. Хотя, откровенно говоря, падение началось гораздо раньше.

При этом Римская империя сама по себе продолжала существовать и после этой даты – с центром на Востоке, в Константинополе (до построения Константинополя Константином Великим это был город Византия – оттуда и название Восточной Римской империи – Византийская). Раздел империи на отдельные зоны влияния фактически существовал еще в первых веках нашей эры, но юридически его закрепил император Диоклетиан. Именно он назначил себе соправителя (августа) – Максимиана, а затем еще двух «младших императоров» — цезарей Галерия и Констанция. В дальнейшем такая структура управления – два августа и два цезаря – сохранялась (не без попыток узурпировать власть в разные периоды). При этом и сами правители империи, и ее граждане, и современники из других стран никогда не говорили о «Восточной» и «Западной» Римских империях. Эти термины много лет спустя придумали историки, чтобы отделять «западноевропейскую» часть Римской империи, которая пала под давлением германских племен, от «греческой» или «восточной» части. Эта часть – Византийская империя – еще долго давала бой туркам и арабам, а также принимала участников многочисленных крестовых походов.

Что касается последнего императора Западной Римской империи Ромула, то биография его так же плачевна, как и тот клочок от бывшей империи, который ему достался. На престол Ромула посадил его отец – магистр итальянской армии и патриций Орест Флавий. Он возглавил восстание воинов против императора Юлия Непота, но сам (по непонятным причинам) провозглашать себя императором не стал. А вместо этого возвел на престол сына, которому на тот момент было около 15 лет. Реально же правил империей отец. Править, правда, было особенно уже нечем – после многочисленных неудачных войн с германскими племенами под контролем правителя оставалась только Италия и маленькая часть Галлии.

Император Восточной Римской империи Зинон признать Ромула соправителем отказался. Наместник Галлии назвал парня узурпатором. Кроме того, сыну с отцом не удавалось приструнить и свое разношерстное войско, состоявшее в основном из наемников-варваров. Эта армия спустя 10 месяцев после провозглашения Ромула императором подняла против него и Ореста восстание. Возглавил мятежников военачальник, германец по происхождению Флавий Одоакр (соратник Аттилы, объединившего германцев для вторжения на территории римлян). Ореста захватили в плен и казнили 28 августа 476 года. Удивительно, но Ромула пощадили, что вообще не было «трендом» в те времена. Парня заставили отречься от престола, что он и сделал 4 сентября. После этого он с матерью отправился в «ссылку» — в кавычках, ведь сослали его в отдаленный дворец (еще и, по некоторым данным, назначили пожизненную пенсию).

Что касается Одоакра, то он от имени свергнутого императора отправил сенатскую делегацию в Константинополь. Императору Зинону делегаты передали сообщение. Его суть изложил византийский историк Малх Филадельфиец: «для обеих сторон достаточно было одного Зинона как общего их императора; сенат римский вручил главное начальство Одоакру – человеку, который по государственному разуму и воинственности способен охранять государство». Зинону предложили остаться единственным императором, а Одоакру — предоставить титул патриция и доверить управление Италией. После размышлений император это и сделал. Германец Одоакр присягнул на верность императору Восточной Римской империи, так что юридически империя так и оставалась единой.

4 сентября 1870 года во Франции провозгласили Третью республику и сформировали правительство национальной обороны.

Это произошло на фоне поражения французской армии в ключевой битве Франко-прусской войны — вблизи города Седан. Вместе с остатками войска в плен к немцам сдался император Наполеон III. Когда известие об этом позоре достигло столицы, люди вышли на улицы Парижа и потребовали свержения императора. В ночь с 3 на 4 сентября делегация депутатов провела переговоры с супругой Наполеона ІІІ – императрицей Евгенией, которая была регентом Франции во время участия мужа в войне с Пруссией. Она предложила принять власть главе парламента Адольфу Тьеру (сама впоследствии уехала в Великобританию). 4 сентября Тьер предложил создать Комиссию управления и национальной обороны, а также созвать Учредительное собрание, чтобы определить дальнейшую форму правления для государства.

В то же время ситуация на улицах Парижа накалялась. Толпа ворвалась в здание парламента — частично в самый зал заседаний. Люди требовали провозгласить республику. Лидеры депутатов-республиканцев Леон Гамбетта и Жюль Фавр пошли вместе с протестующими к городской ратуше на Гревской площади, где общались с толпой. В то же время бланкисты (леворадикалы) и неоякобинцы (также радикалы – продолжатели традиций якобинцев) уже сформировали список будущего революционного правительства. Чтобы не допустить к власти приверженцев насильственных действий, республиканцы должны были действовать быстро и решительно. Жюль Фавр прямо перед народом заявил о свержении империи и провозгласил республику. Вместе с соратниками он также огласил парижанам список Временного правительства из состава депутатов Законодательного корпуса от Парижа. Это правительство должно было управлять Францией до созыва Учредительного собрания. Законодательный корпус самораспустился, а сенат объявил о временном перерыве в заседаниях. Вечером в тронном зале дворца Тюильри Францию провозгласили республикой – уже официально, а не экспромтом. Главой Временного правительства стал военный губернатор Парижа генерал Трошю. Он заявил о намерении продолжать войну. Правительство назвало себя Правительством национальной обороны. Но войну страна проиграла. Уже 28 января 1871 года прусская армия при поддержке других германских государств захватила Париж. После этого с захватчиками подписали перемирие, а затем и мир во Франкфурте. Результатом этой капитуляции для Франции стала потеря Эльзаса и Лотарингии и обязательство уплатить контрибуцию в 5 млрд франков. Понятно, что условия Франкфуртского мира в Париже считали унизительными. В определенной степени реваншистские настроения среди французов в дальнейшем составили предпосылки для начала Первой мировой войны.

4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. По одноименной новелле Михаила Коцюбинского. Во время показа поднялся протест против арестов украинской интеллигенции.

«Когда слово взял Иван Дзюба, то вместо того, чтобы продолжать обсуждать кино, сообщил публике о недавних тайных арестах среди украинской интеллигенции. Сказал: «У нас большой праздник, но и великое горе. В Украине начались аресты творческой молодежи». Дзюба начал произносить имена арестованных. Директор кинотеатра оттолкнул писателя от микрофона, пытаясь лишить слова. В зале включили пожарную сирену, чтобы заглушить выступающего. Дзюбу поддержал Вячеслав Черновол, который воскликнул: «Кто против тирании — встаньте!», — пишет о тех событиях Украинский институт национальной памяти.

4 сентября 1985 года погиб украинский поэт Василий Стус. Подробнее.

4 сентября 1991 года над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг. Днем его внесли в зал заседаний, а депутаты оппозиционной фракции Народного Совета инициировали поднятие флага над зданием.

«Парламентское коммунистическое большинство не желало этого. В это время под стенами парламента собрался многолюдный митинг, участники которого требовали национального флага над куполом Верховной Рады. После длительных переговоров и ультиматумов депутаты проголосовали за поднятие флага. Хотя государственным его так и не признали», – комментируют в УИНП.

Церковный праздник 4 сентября

4 сентября чтят память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы. Епископ Вавила Антиохийский жил в ІІІ веке – во времена правления императора Декия Траяна. Император был язычником и решил восстановить языческий культ. Он устроил в Антиохии пир в честь языческих богов. А после того решил посетить христианский храм, чтобы увидеть, что там делают его подданные – иноверцы. В тот момент в храме совершал литургию епископ Вавила. Он не хотел пускать в храм язычника и преградил путь императору. Тогда Декий приказал поджечь храм, а епископа с его учениками (мальчиками от 7 до 12 лет) и их матерью судили и казнили.

Народные приметы

Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.

Если 4 сентября пошел дождь, но земля быстро высохла после него, будет затяжная непогода.

Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя ходить в гости.

Нельзя одалживать деньги.

Лучше в этот день не разводить костер.