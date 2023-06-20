Сегодня 20 июня: какой праздник и день в истории

В 20-х числах июня 451 года состоялась «Битва народов», во время которой остановили продвижение гуннов в Европу. В 1837-м королевой Великобритании стала Виктория, правившая 63 года. В 1967-м Мухаммеда Али приговорили к пяти годам заключения за отказ служить в армии США и воевать во Вьетнаме.

Праздники и памятные даты 20 июня

20 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день беженцев, День американского орла.

В мире – Всемирный день защиты слонов в зоопарках и Всемирный день Wi-Fi.

20 июня в истории

Около 20 июня 451 года произошла «Битва народов» или битва на Каталаунских полях. Более точную дату определить историки не имеют возможности. В этом сражении объединенные войска Западной Римской империи и Тулузского королевства вестготов встретились с армией варварских племен гуннов и германцев под предводительством Аттилы. Победителей в кровопролитном столкновении не было, однако оно заставило Аттилу отказаться от дальнейшего продвижения в Европу.

Нашествие гуннов началось почти за столетие до «Битвы народов» — в 370-е годы. Постепенно они перешли Дунай и захватили область Паннонии (на месте современных Австрии, Венгрии и Сербии). Гунны объединялись с германскими племенами, но долгое время не являлись столь существенной силой, чтобы противостоять римлянам. Их расцвет пришелся во времена правления Аттилы. В этот период большинство варварских племен объединилось. Первой их глобальной победой стало разорение земель Византии на севере Балкан. Чтобы остановить нашествие, император Феодосий вынужден был согласиться платить ежегодную дань.

После этого Аттила начал вторжение в Западную Римскую империю. Он захватил Аквилонию и Милан и получил выкуп от императора за то, чтобы не вторгаться в Рим. А потом повел свои войска на Галлию. Так, грабя и уничтожая все по дороге, он добрался до Каталунских полей — в 200 км от Орлеана. Здесь его встретили соединенные силы римского императора Аэция и короля вестготов Теодориха. Вечные враги — они объединились перед лицом угрозы. Это сражение считают одним из крупнейших в истории Европы. К тому же оно – одно из последних в истории Западной Римской империи перед ее падением. По данным разных историков, в бою погибло от 165 до 300 тысяч воинов с обеих сторон. Решающего преимущества не получила ни одна из сторон. Однако Аттила после существенных потерь вынужден был покинуть Галлию. Хотя римляне выдержали это нашествие, империи осталось существовать всего 25 лет. Уже в 476 году соратник Атиллы Одоакр захватил всю Италию.

20 июня 1837 года королевой Великобритании стала Виктория I – один из самых известных монархов, она правила 63 года и семь месяцев.

История восхождения Виктории на престол в какой-то степени уникальна. Она ведь была дочерью четвертого из сыновей короля Георга III. У старших братьев ее отца либо не было детей, либо все они умирали после рождения. Виктория была единственным ребенком принца Эдварда, герцога Кентского. Жениться и дать престолу наследника он решил после смерти племянницы – единственной внучки Георга III принцессы Шарлотты (умерла в 1817 году). Женой взял овдовевшую немецкую принцессу, у которой уже было двое детей от предыдущего брака.

Королева Виктория взошла на престол в возрасте 18 лет – после смерти отца и его старших братьев. У девушки были тяжелые отношения с матерью, которая вместе со своим личным секретарем (и по распространенной версии — любовником) Джоном Конроем пыталась воспитать Викторию максимально безвольной, покорной и необразованной. Но в конце концов королева избавилась от навязчивого попечительства матери, выйдя замуж. Реальное влияние королевы Виктории в управлении Великобританией было незначительным. Страна уже была конституционной монархией, где главную роль играл парламент. Его влияние в Викторианскую эпоху только усилилось.

При этом королева была нравственным авторитетом и подлинным национальным символом. Кроме того, ее большая семья укрепила династические связи по всей Европе. У Виктории было девять детей и 42 внука (из них 34 дожили до взрослых лет). Благодаря их многочисленным бракам у королевы были родственные связи со всеми правящими европейскими династиями (за что ее часто называют «бабушкой Европы»). При этом именно потомкам Виктории европейские монархии «обязаны» распространением гемофилии. Ею был болен младший сын королевы, а две из ее пяти дочерей были носителями. Среди потомков королевы, получивших «в наследство» гемофилию, был и последний русский цесаревич – Алексей. Виктория умерла 22 января 1901-го в 82 года.

20 июня 1967 года чемпиона мира по боксу непобедимого Мухаммеда Али приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в сумме 10 тысяч долларов за отказ служить в армии США.

Он отказался участвовать во Вьетнамской войне, за что также был лишен боксерской лицензии и титула чемпиона мира. Свой отказ, который ему дорого стоил, Али пояснил принципиальной позицией. Он заявил, что афроамериканцы, подвергающиеся притеснениям, не обязаны проливать кровь в захватнической войне. «Я никогда не собирался ссориться с этим Вьетконгом… Они никогда не называли меня ниггером», — в частности заявил чемпион. После заключения Али вернулся на профессиональный ринг, и, пережив первое в карьере поражение, все же смог восстановиться — в 1974-м он вновь стал чемпионом мира.

Церковный праздник 20 июня

20 июня христиане чтят память мученика Феодота Анкирского. Во время гонений при императоре Диоклетиане Феодот снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своем доме. Также в нем тайно совершались богослужения. Святой Феодот посещал христиан-заключенных в тюрьмах, выкупал их, хоронил тела мучеников, брошенных в пищу зверям. Однажды он вытащил из воды и похоронил тела семи святых мучениц, утопленных в море. Среди них была тетка Феодота Текуса. Об этом донесли правителю. Феодот судили. Святой отказался принести жертву идолам, за что подвергся жестоким пыткам, а впоследствии был обезглавлен.

Народные приметы

Дождь 20 июня – к богатому урожаю зерна.

Гром – к затяжной непогоде.

Если утром не было росы, то к вечеру может пойти дождь.

Что нельзя делать 20 июня

Нельзя обрезать волосы.

Нельзя купаться в реке или озере, а также умываться из водоемов.