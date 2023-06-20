Сьогодні 20 червня: яке свято та день в історії

У 20-х числах червня 451 року відбулася “Битва народів”, під час якої зупинили просування гунів до Європи. 1837-го королевою Великої Британії стала Вікторія, яка правила 63 роки. 1967-го Мухаммеда Алі засудили до п’яти років ув’язнення за відмову служити в армії США та воювати у В’єтнамі.

Свята та пам’ятні дати 20 червня

20 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН відбуваються Всесвітній день біженців, День американського орла.

У світі – Всесвітній день захисту слонів у зоопарках та Всесвітній день Wi-Fi.

20 червня в історії

Близько 20 червня 451 року відбулася “Битва народів” чи битва на Каталаунських полях. Точнішу дату визначити історики не мають можливості. У цій битві об’єднані війська Західної Римської імперії та Тулузького королівства вестготів зустрілися з армією варварських племен гунів та германців під проводом Аттіли. Переможців у кровопролитному зіткненні не було, проте воно змусило Аттілу відмовитися від подальшого просування до Європи.

Нашестя гунів почалося майже за сторіччя до “Битви народів” – у 370-ті роки. Поступово вони перейшли Дунай і захопили область Паннонії (на місці сучасних Австрії, Угорщини та Сербії). Гуни об’єднувалися з німецькими племенами, але довгий час не були такою суттєвою силою, щоб протистояти римлянам. Їхній розквіт припав на часи правління Аттіли. У цей час більшість варварських племен об’єдналося. Першою їхньою глобальною перемогою стало руйнування земель Візантії на півночі Балкан. Щоб зупинити нашестя, імператор Феодосій змушений був погодитись платити щорічну данину.

Після цього Аттіла розпочав вторгнення до Західної Римської імперії. Він захопив Аквілонію та Мілан і отримав викуп від імператора за те, щоб не вдиратися до Риму. А потім повів свої війська на Галлію. Так, грабуючи та знищуючи все дорогою, він дістався Каталунських полів – за 200 км від Орлеана. Тут його зустріли об’єднані сили римського імператора Аеція та короля вестготів Теодоріха. Вічні вороги – вони об’єдналися перед загрозою. Цю битву вважають однією з найбільших в історії Європи. До того ж вона – одна з останніх в історії Західної Римської імперії перед її падінням. За даними різних істориків, у бою загинуло від 165 до 300 тисяч воїнів з обох боків. Вирішальної переваги не отримала жодна зі сторін. Однак Аттіла після суттєвих втрат змушений був залишити Галлію. Хоча римляни витримали цю навалу, імперії залишилося існувати лише 25 років. Уже 476 року соратник Атілли Одоакр захопив всю Італію.

20 червня 1837 року королевою Великої Британії стала Вікторія I – один із найвідоміших монархів, вона правила 63 роки та сім місяців.

Історія сходження Вікторії на престол певною мірою унікальна. Адже вона була дочкою четвертого з синів короля Георга III. У старших братів її батька або не було дітей, або всі вони вмирали після народження. Вікторія була єдиною дитиною принца Едварда, герцога Кентського. Одружитися і дати престолу спадкоємця він вирішив після смерті племінниці – єдиної онуки Георга III принцеси Шарлотти (померла 1817 року). Дружиною узяв овдовілу німецьку принцесу, яка вже мала двох дітей від попереднього шлюбу.

Королева Вікторія зійшла на престол у віці 18 років – після смерті батька та його старших братів. Дівчина мала важкі стосунки з матір’ю, яка разом зі своїм особистим секретарем (і за поширеною версією – коханцем) Джоном Конроєм намагалася виховати Вікторію максимально безвільною, покірною та неосвіченою. Але зрештою королева позбулася нав’язливого піклування матері, вийшовши заміж. Реальний вплив королеви Вікторії в управлінні Великою Британією був незначним. Країна вже була конституційною монархією, де головну роль відігравав парламент. Його вплив у Вікторіанську епоху лише посилився.

При цьому королева була моральним авторитетом та справжнім національним символом. Крім того, її велика родина зміцнила династичні зв’язки по всій Європі. У Вікторії було дев’ять дітей та 42 онуки (з них 34 дожили до дорослих років). Завдяки їх численним шлюбам у королеви були родинні зв’язки з усіма правлячими європейськими династіями (за що її часто називають “бабусею Європи”). При цьому саме нащадкам Вікторії європейські монархії “зобов’язані” поширенням гемофілії. На неї був хворий молодший син королеви, а дві з її п’яти дочок були носіями. Серед нащадків королеви, які отримали “у спадок” гемофілію, був і останній російський цесаревич – Олексій. Вікторія померла 22 січня 1901-го у 82 роки.

20 червня 1967 року чемпіона світу з боксу непереможного Мухаммеда Алі засудили до п’яти років в’язниці та штрафу в сумі 10 тисяч доларів за відмову служити в армії США.

Він відмовився брати участь у В’єтнамській війні, за що також був позбавлений боксерської ліцензії та титулу чемпіона світу. Свою відмову, яка йому дорого коштувала, Алі пояснив принциповою позицією. Він заявив, що афроамериканці, які зазнають утисків, не повинні проливати кров у загарбницькій війні. “Я ніколи не збирався сваритися з цим В’єтконгом… Вони ніколи не називали мене нігером”, – зокрема заявив чемпіон. Після ув’язнення Алі повернувся на професійний ринг, і, переживши першу в кар’єрі поразку, все ж таки зміг відновитися – 1974-го він знову став чемпіоном світу.

Церковне свято 20 червня

20 червня християни вшановують пам’ять мученика Феодота Анкирського. Під час гонінь при імператорі Діоклетіані Феодот постачав християн усім необхідним і надавав їм притулок у своїй оселі. Також у ній таємно звершувалися богослужіння. Святий Феодот відвідував християн-в’язнів у в’язницях, викуповував їх, ховав тіла мучеників, кинуті на поживу звірам. Одного разу він витяг із води та поховав тіла семи святих мучениць, потоплених у море. Серед них була тітка Феодота Текуса. Про це донесли правителю. Його судили. Святий відмовився принести жертву ідолам, за що зазнав жорстоких тортур, а згодом був обезголовлений.

Народні прикмети

Дощ 20 червня – до багатого врожаю зерна.

Грім – до затяжної негоди.

Якщо вранці не було роси, то ввечері може піти дощ.

Що не можна робити 20 червня

Не можна обрізати волосся.

Не можна купатися в річці або озері, а також вмиватися з водойм.