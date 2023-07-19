Сегодня 19 июля: какой праздник и день в истории

19 июля 1822 года французский ученый сделал первую в мире фотографию. В 1870-м началась франко-прусская война. В 1876-м родился будущий премьер-министр УНР Владимир Чеховский, в 1945-м умер президент Карпатской Украины Августин Волошин. А в 1994-м состоялась инаугурация Президента Украины Леонида Кучмы.

Праздники и памятные даты 19 июля

19 июля в Украине – День тренера.

19 июля в истории

19 июля 1822 года француз Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию. Ньепс далеко не сразу стал ученым. Родители готовили его к церковной карьере, а он сам вступил в ряды армии и воевал на Сардинии и в Италии. Лишь уйдя в отставку из-за плохого здоровья, он вернулся в семью и начал заниматься опытами вместе с братом Клодом. Над получением фотографического изображения он работал шесть лет – с 1816-го. В начале экспериментировал с солью серебра, но смог получить только негатив. Тогда переключился на сирийский асфальт (битум). Его изобретатель наносил на оловянные и медные пластинки или литографский камень. И в конце концов в 1822 году получил изображение, которое назвал «Накрытый стол». Оно не сохранилось до настоящего времени. Самое старинное фото, полученное этим способом и дошедшее до наших дней, — «Вид из окна в Ле Гра».

Свой способ получения фотографий автор назвал «гелиография», то есть «солнечное письмо». Это должно было подчеркивать связь технологии с солнечным светом. На этом Ньепс не остановился и продолжил поиск более эффективных способов получения изображений. Он работал совместно с Луи Дагером, и они разработали более «продвинутую» технологию – дагеротипию.

19 июля 1870 года началась французско-прусская война. Она стала логическим продолжением продолжительного напряжения в отношениях между Французской империей и Королевством Пруссия. Особенно обострилась ситуация на почве состязаний за испанский престол. И хотя прусский король Вильгельм I, не желая усугублять ситуацию, заставил немецкого принца Леопольда Гогенцоллерна отказаться от испанской короны, французы продолжали требовать гарантий. Этим умело воспользовался Отто фон Бисмарк. Он сам создал прецедент, известный как «Эмская депеша». После ее выхода французы почти сразу объявили мобилизацию, а 19 июля – войну Пруссии. Эту войну Франция проиграла. Еще в процессе император Наполеон ІІІ (племянник Наполеона Бонапарта) во время битвы под Седаном со своей армией оказался в плену. Но Франция еще сопротивлялась — в стране объявили о создании Третьей республики и созвали правительство национальной обороны. И все же проигрыш был неизбежен: прусская армия, получившая поддержку других германских государств, захватила Париж 28 января 1871 года. Для Франции поражение в войне привело к потере ряда земель и государственному кризису. Пруссии же напротив в процессе удалось объединить народы в Немецкую империю. Возглавил ее Вильгельм I, а рейхсканцлером стал как раз автор «Эмской депеши» – Отто фон Бисмарк.

19 июля 1876 года родился будущий премьер-министр УНР и один из основателей Украинской автокефальной православной церкви Владимир Чеховский.

До начала политической карьеры он работал преподавателем в семинариях и духовных училищах. Еще в начале 1900-х имел проблемы с властью из-за своих «украинофильских взглядов». Был членом сначала Революционной украинской партии, а впоследствии – Украинской социал-демократической рабочей партии. Революция 1917 года застала его в Одессе, где он активно участвовал в общественной жизни и деятельности общества «Просвіта». Уже в апреле 1918-го Чеховского назначили директором департамента вероисповеданий с правами министра в правительстве УНР. Он продолжал работать и во времена правления гетмана Скоропадского, но был членом Национального союза, который находился в оппозиции к гетману. После свержения гетмана с 26 декабря 1918 по 11 февраля 1919 был председателем Совета министров и министром иностранных дел УНР. Во времена его руководства украинским правительством был подписан и провозглашен Акт злуки УНР и ЗУНР. А также 1 января 1919 года правительство одобрило законы о государственном языке — украинском и об автокефалии Украинской православной церкви.

У Чеховского были левые политические взгляды. Он считал возможным компромисс с большевиками – в чем совпадал с Владимиром Винниченко, но расходился с Симоном Петлюрой. Правительство Чеховского ушло в отставку на фоне провала попыток руководства УНР найти компромисс с большевиками и наступления Красной армии. В отличие от многих деятелей времен Украинской революции, Чеховский не эмигрировал из страны после ее захвата советскими оккупантами. Он даже некоторое время был одним из лидеров украинской коммунистической партии. При этом участвовал в двух Всеукраинских церковных соборах – в том числе первом, подтвердившем автокефалию УАПЦ. При «власти советов» работал в историко-филологическом отделении Всеукраинской академии наук, был профессором медицинского и политехнического институтов в Киеве. Но закончил жизнь трагически – как и большинство представителей украинской интеллигенции, доверившихся захватчикам. В 1929 году Чеховского арестовали по надуманному делу «Союза освобождения Украины». Изначально приговорили к 10 годам заключения. Но уже в 1937 году расстреляли в урочище Сандармох в Карелии.

19 июля 1945 года в московской Бутырской тюрьме умер Августин Волошин – греко-католический священник, первый и единственный президент Карпатской Украины. В 1939-м Волошин вынужден был эмигрировать в Прагу, где заведовал кафедрой педагогики Украинского свободного университета. В мае 1945 года его арестовали советские спецслужбы и вывезли в СССР. Естественность его смерти до сих пор вызывает вопросы.

19 июля 1994 года состоялась инаугурация второго Президента Украины Леонида Кучмы.

Он до сих пор остается единственным из президентов, избранным на два срока.

Церковный праздник 19 июля

19 июля православные чтят память преподобного Сысоя Великого. Он был монахом-отшельником, жил в пещере посреди Египетской пустыни в течение 60 лет. Имел дар чудотворения. Из жития святого известно, что когда он лежал на смертном одре, ученики, окружавшие старца, увидели, что лицо его засияло. Они спросили умирающего, что он видит. Сысой ответил, что видит святых пророков и апостолов. А потом успел сказать ученикам, что видит самого Господа, и с этими словами умер.

Народные приметы

Если желтые листья появились только на березе, то осень будет ранней, но зима – поздней.

Если луна ночью ярко-белая, ждите похолодания. Но дождей не будет.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя давать или брать деньги взаймы в этот день.

Запрещается пить и есть из посуды с трещинами.