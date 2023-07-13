Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории

13 июля 1772 года Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. В этот день в 1870 году Отто фон Бисмарк выпустил «Эмсскую депешу», спровоцировавшую франко-прусскую войну. В 1930-м стартовал первый Чемпионат мира по футболу. А в 1947-м страны Европы приняли «план Маршалла».

Праздники и памятные даты 13 июля

13 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают. Также нет значимых всемирных памятных дат.

13 июля в истории

13 июля 1772 года британский мореплаватель Джеймс Кук начал свое кругосветное плавание. Это была вторая экспедиция Кука.

Доподлинно неизвестно, какую задачу ставило перед мореплавателем Адмиралтейство. Но среди целей экспедиции точно было исследование южных морей. Корабли вышли из Плимута, затем прибыли в Кейптаун, где на борт взошел ботаник Андерс Спаррман. После этого курс взяли на юг. 17 января 1773 года Кук и его экспедиция впервые в истории пересекли Южный полярный круг. Мореплаватели исследовали малоизученные районы Тихого океана вблизи Новой Зеландии, посетили Таити и остров Хуахине. 21 декабря 1773 вторично пересекли Южный полярный круг. Самой южной точки за время плавания достигли 30 января 1774 года. Там путь экспедиции преградило сплошное поле льда. Затем посетили остров Пасхи, Маркизские острова и снова подошли к берегам Таити. После этого побывали на островах Дружбы и Фиджи. В сентябре 1774-го открыли Новую Каледонию. Затем экспедиция Кука снова посетила Кейптаун и еще раз двинулась в полярные воды. Там открыли Южную Георгию. Но до Антарктиды так и не добились. В Англию мореплаватели вернулись 30 июля 1775-го.

13 июля 1870 года Отто фон Бисмарк разослал из Бад-Эмса по дворам Европы телеграмму, вошедшую в историю как «Эмсская депеша».

В ее основу была положена информация прусского тайного советника Генриха Абекена, адресованная Бисмарку – о событиях в курортном городе Бад-Эмс. Там французский посол в Пруссии Винсент Бенедетти вывел из себя короля Пруссии Вильгельма I настоятельными требованиями убедительно засвидетельствовать отказ Гогенцолленов от претензий на испанский престол. Изначально Вильгельм, не желая усложнять отношения с Францией, связался с Леопольдом Гогенцолленом и его отцом и дал понять, что им желательно официально отказаться от притязаний. Леопольд согласился и прекратил претендовать на корону Испании. Казалось бы, конфликт был исчерпан. Но 13 июля Франция потребовала большего — официального обязательства от Вильгельма I запретить Леопольду принять испанский престол, если ему когда-нибудь это предложат. Форма, в которой французы высказали свои требования, была такой, что Вильгельм пришел в раздражение. Он сказал послу, что не может давать таких обещаний.

Тогда из Парижа пришла новая «идея» — чтобы король письменно пообещал никогда не покушаться на достоинство Франции. Тогда Вильгельм вовсе отказал послу в аудиенции. Бенедетти пришлось излагать требования своего политического руководства на вокзале — перед отъездом Вильгельма в столицу. Король Пруссии пообещал, что продолжит этот разговор в Берлине. А, покидая Бад-Эмс, распорядился поставить канцлера в известность об этих событиях. Бисмарк, в отличие от Вильгельма, вовсе не хотел избежать войны с Францией, а был не прочь ее развязать. Так что он «творчески обработал» полученную информацию, вычеркнув из сообщения обещание короля продолжить разговор в Берлине. В итоге получился текст «Эмской депеши», в котором Вильгельм I отказался принять французского посла и «велел передать, что более не имеет ничего сообщить ему». Бисмарк рассчитывал, что такое унижение точно спровоцирует французского императора Наполеона III начать войну. И не прогадал.

Уже на следующий день перевод этого текста опубликовали на французском. Сообщение вызвало негодование в обществе. И уже 19 июля 1870 года Французская империя объявила войну Пруссии. Эту войну французы проиграли, причем довольно быстро – за год. А ее следствием стало падение Наполеона III и создание Французской республики – с одной стороны. А с другой – окончательное объединение немцев в Немецкую империю. Возглавил ее прусский король Вильгельм I, а рейхсканцлером стал тот же Отто фон Бисмарк. К тому же Германия по мирному договору получила Эльзас и часть Лотарингии, за которые сражалась с Францией в течение значительного периода истории. Эти земли пришлось вернуть французам после Первой мировой войны – по условиям Версальского договора.

13 июля 1930 года начался первый чемпионат мира по футболу. Принимал состязание Уругвай.

Эту страну ФИФА избрала в связи с празднованием столетия ее независимости. Также сборная Уругвая дважды побеждала на летних Олимпийских играх (в 1924 и 1928). В чемпионате принимали участие только 13 сборных: семь из Южной Америки, две – из Северной Америки и четыре – из Европы. Победителями стали уругвайцы. В финале они играли со сборной Аргентины.

13 июля 1940 года родился украинский диссидент и политзаключенный, член Украинской Хельсинкской группы Иван Сокульский.

С творчеством поэтов-шестидесятников он познакомился в 1962-м во время учебы во Львовском университете. В 1964-м перевелся в родной Днепропетровск. Но из местного вуза его исключили «за поведение, не совместимое со званием советского студента». Сокульский встал на защиту украинской культуры, написав вместе с Михаилом Скориком «Письмо творческой молодежи г. Днепропетровска», где авторы протестовали против травли Олеся Гончара за роман «Собор». А также выступали против политики русификации и травли украинской интеллигенции. После этого письма преследовать стали и самого Сокульского. В 1969 году его осудили 4,5 года в лагерях строгого режима.

Но после освобождения он «не исправился» – вступил в Украинскую Хельсинкскую группу, распространял самиздат. За это в 1980 году его арестовали повторно. Получил еще более жесткое наказание — десять лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки. Еще до истечения тюремного срока его обвинили в «хулиганстве» и дали еще три года. А в 1987-м Сокульский смог передать на свободу свидетельства о нарушениях прав человека и пытках, применяемых к политзаключенным – со всеми фактами и фамилиями. Эти свидетельства попали на Запад и стали подлинной «информационной бомбой». Ведь тогда Горбачев убеждал цивилизованный мир, что никаких политзаключенных в СССР нет.

После широкой международной огласки в 1988 году Сокольского освободили. Он активно участвовал в создании «Просвіти» на Днепропетровщине, общества «Мемориал» имени Василия Стуса, Народного руха. 20 мая 1990-го на пикетировании в поддержку независимости Украины его жестоко избили агенты КГБ. 22 июня 1992 года Иван Сокульский умер, а справку о его полной реабилитации семья получила на 40-й день после его смерти.

13 июля 1947 года во время Парижской конференции министры иностранных дел 16 стран западной Европы согласились принять план восстановления, вошедший в историю как «план Маршалла». Для участия в конференции приглашали и восточноевропейские государства и Финляндию. Но под давлением СССР они были вынуждены отказаться. По решению Парижской конференции создали Администрацию экономического сотрудничества в Европе, а в США — Правительственный комитет по изучению экономического состояния стран, желающих получить помощь. Реализовывать план начали в 1948 году, когда Конгресс США принял закон «Об экономическом сотрудничестве». Одним из условий получения помощи был вывод коммунистов из состава правительств. И все страны Западной Европы сделали это.

Церковный праздник 13 июля

13 июля христиане отмечают Собор 12-ти апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, или Фаддея, Симона Кананита и Иуды Искариота. Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов является давним праздником. Почитая каждого из 12 апостолов отдельно, церковь установила и совместное празднование в честь них — на следующий день после памяти апостолов Петра и Павла.

Народные приметы

Если утром выпала роса, то скоро пойдут дожди.

Лягушки греются на солнце – к сильной жаре.

Что нельзя делать 13 июля

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя убирать и стирать.

Не рекомендуется стричь волосы.

Нельзя ссориться и вспоминать обиды.