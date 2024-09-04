Главе поселка на Харьковщине вменяют растрату: в ТГ заявили о пристрастности

Председателя одного из поселковых советов Лозовского района Харьковской области подозревают в растрате почти 600 тысяч гривен бюджетных средств на компенсациях автобусному перевозчику за льготников.

С 2021 года чиновник незаконно заключал договоры с предприятием, осуществлявшим междугородние автобусные рейсы по территории Лозовского района, касательно компенсации ущерба от перевозок льготников за счет местного бюджета, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Правовых оснований на заключение соглашений на компенсацию не было, поскольку срок действия договоров на осуществление перевозок граждан закончился и незаконно пролонгировался. Следовательно, председатель поселкового совета нелегально заключал дополнительные договоры на компенсацию от перевозок пассажиров льготных категорий. Таким образом за три года чиновник «отдал» на счет перевозчика из местного бюджета почти 600 тысяч гривен», — разъяснили в ведомстве.

По версии ГУ Нацполиции в Харьковской области, договор между 54-летним поселковым головой и перевозчиком в 2021 году является незаконным, потому что был заключен без конкурса.

Чиновнику сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной в крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Стало известно, что подозрение объявили главе Близнюковского поссовета Геннадию Королю. Об этом проинформировали на Facebook-странице громады и подчеркнули, что начинают процедуру обжалования.

«Считаем, что громада не несет ответственности за заключенные между перевозчиком и управлением транспорта ХОВА договоры. К сожалению, есть признаки предвзятого отношения к поселковому совету, ведь по подобной схеме осуществляли перевозки тысячи громад по всей стране. Подробно позицию громады поселковый голова озвучит на сессии в ближайшие дни. Ее запись будет выложена на официальном сайте поселкового совета», — говорится в публикации.