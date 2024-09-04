Голові селища на Харківщині закидають розтрату: у ТГ заявили про упередженість

Голову однієї із селищних рад Лозівського району Харківської області підозрюють у розтраті майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів на компенсаціях автобусному перевізнику за пільговиків.

З 2021 року чиновник незаконно укладав договори з підприємством, яке здійснювало міжміські автобусні рейси на території Лозівського району, щодо компенсації збитків від перевезень пільговиків коштом місцевого бюджету, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

«Правових підстав на укладання угод на компенсацію не було, оскільки строк дії договорів на здійснення перевезень громадян закінчився та незаконно пролонгувався. Отже, голова селищної ради нелегально укладав додаткові договори на компенсацію від перевезень пасажирів пільгових категорій. Таким чином за три роки чиновник «віддав» на рахунок перевізника з місцевого бюджету майже 600 тисяч гривень», — пояснили у відомстві.

За версією ГУ Нацполіції у Харківській області, договір між 54-річним селищним головою та перевізником у 2021 році є незаконним, бо був укладений без конкурсу.

Чиновнику повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Стало відомо, що підозру оголосили голові Близнюківської селищної ради Геннадію Королю. Про це поінформували на фейсбук-сторінці громади та наголосили, що розпочинають процедуру оскарження.

«Вважаємо, що громада не несе відповідальності за укладені між перевізником та управлінням транспорту ХОВА договори. На жаль, маємо ознаки упередженого ставлення до селищної ради, адже за подібною схемою здійснювали перевезення тисячі громад по всій країні. Детально позицію громади селищний голова озвучить на сесії найближчими днями. Її запис буде викладено на офіційному сайті селищної ради», – йдеться у публікації.