У Харкові судитимуть ексректора: його знайома «заробила» у виші 250 тис. грн

До суду передали справу колишнього ректора одного з вишів Харкова, який фіктивно працевлаштував свою знайому. Жінка не з’являлась на робочому місці й при цьому “заробила” 250 тисяч гривень.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, ректор взяв знайому на посаду у виші у листопаді 2019 року. Фактично жінка роботу не виконувала, проте щомісяця отримувала зарплату та їй нараховувався трудовий стаж.

Щобільше, зазначає слідство, жінку в принципі не мали права працевлаштовувати, бо вона не надала документів, які б підтверджували наявність у неї вищої освіти. Попри це, з листопада 2019 до 2021 року «співробітниці» виплатили майже 250 тисяч гривень.

Колишньому ректору інкримінують ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, а також службове підроблення). Чоловіка судитимуть у Дзержинському райсуді Харкова. Йому загрожує до 8 років тюрми.