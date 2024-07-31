У Харкові судитимуть ексректора: його знайома «заробила» у виші 250 тис. грн
До суду передали справу колишнього ректора одного з вишів Харкова, який фіктивно працевлаштував свою знайому. Жінка не з’являлась на робочому місці й при цьому “заробила” 250 тисяч гривень.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, ректор взяв знайому на посаду у виші у листопаді 2019 року. Фактично жінка роботу не виконувала, проте щомісяця отримувала зарплату та їй нараховувався трудовий стаж.
Щобільше, зазначає слідство, жінку в принципі не мали права працевлаштовувати, бо вона не надала документів, які б підтверджували наявність у неї вищої освіти. Попри це, з листопада 2019 до 2021 року «співробітниці» виплатили майже 250 тисяч гривень.
Колишньому ректору інкримінують ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, а також службове підроблення). Чоловіка судитимуть у Дзержинському райсуді Харкова. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ректор, суд, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 17:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу колишнього ректора одного з вишів Харкова, який фіктивно працевлаштував свою знайому. Жінка не з’являлась на робочому місці й при цьому “заробила” 250 тисяч гривень.".