В Харькове будут судить экс-ректора: его знакомая «заработала» в вузе 250 тыс.

В суд передали дело бывшего ректора одного из вузов Харькова, фиктивно трудоустроившего свою знакомую. Не появляясь на рабочем месте, женщина «заработала» 250 тысяч гривен.

Как сообщают в областной прокуратуре, ректор взял знакомую на должность в вузе в ноябре 2019 года. По факту женщина работу не выполняла, однако ежемесячно получала зарплату и ей начислялся трудовой стаж.

Более того, отмечает следствие, женщину в принципе не имели право трудоустраивать, потому что она не предоставила документов, подтверждающих наличие высшего образования. Несмотря на это, с ноября 2019 по 2021 год «сотруднице» выплатили почти 250 тысяч гривен.

Бывшему ректору инкриминируют ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, а также служебный подлог). Мужчину будут судить в Дзержинском райсуде Харькова. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.