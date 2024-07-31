В Харькове будут судить экс-ректора: его знакомая «заработала» в вузе 250 тыс.
В суд передали дело бывшего ректора одного из вузов Харькова, фиктивно трудоустроившего свою знакомую. Не появляясь на рабочем месте, женщина «заработала» 250 тысяч гривен.
Как сообщают в областной прокуратуре, ректор взял знакомую на должность в вузе в ноябре 2019 года. По факту женщина работу не выполняла, однако ежемесячно получала зарплату и ей начислялся трудовой стаж.
Более того, отмечает следствие, женщину в принципе не имели право трудоустраивать, потому что она не предоставила документов, подтверждающих наличие высшего образования. Несмотря на это, с ноября 2019 по 2021 год «сотруднице» выплатили почти 250 тысяч гривен.
Бывшему ректору инкриминируют ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, а также служебный подлог). Мужчину будут судить в Дзержинском райсуде Харькова. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ректор, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 17:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело бывшего ректора одного из вузов Харькова, фиктивно трудоустроившего свою знакомую. Не появляясь на рабочем месте, женщина «заработала» 250 тысяч гривен.".