Два села в Лозовском районе завтра останутся без газа – причина

Происшествия 17:05   29.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Два села в Лозовском районе завтра останутся без газа – причина

Завтра, 30 декабря, специалисты Харьковского филиала «Газсети» планируют провести работы, из-за которых прийдется временно остановить подачу газа в части Лозовского района. 

Работы планируют начать в 08:00, а закончить – до 15:00. В это врем без голубого топлива будут жители сел Отрадово и Максимовка Алексеевской громады.

«Просим наших клиентов самостоятельно, до 08-00 30.12.2025г., перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили газовщики.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
