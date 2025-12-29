Два села в Лозовском районе завтра останутся без газа – причина

Завтра, 30 декабря, специалисты Харьковского филиала «Газсети» планируют провести работы, из-за которых прийдется временно остановить подачу газа в части Лозовского района.

Работы планируют начать в 08:00, а закончить – до 15:00. В это врем без голубого топлива будут жители сел Отрадово и Максимовка Алексеевской громады.

«Просим наших клиентов самостоятельно, до 08-00 30.12.2025г., перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили газовщики.