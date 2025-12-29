Два села в Лозівському районі завтра залишаться без газу – причина

Завтра, 30 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” планують провести роботи, через які доведеться тимчасово зупинити подачу газу в частині Лозівського району.

Роботи планують розпочати о 08:00, а закінчити – до 15:00. У цей час без блакитного палива будуть жителі сіл Одрадове та Максимівка Олексіївської громади.

“Просимо наших клієнтів самостійно, до 08-00 30.12.2025, перекрити крани перед газовими приладами і в подальшому забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт“, – додали газовики.