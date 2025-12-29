Live

Два села в Лозівському районі завтра залишаться без газу – причина

Події 17:05   29.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два села в Лозівському районі завтра залишаться без газу – причина

Завтра, 30 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” планують провести роботи, через які доведеться тимчасово зупинити подачу газу в частині Лозівського району. 

Роботи планують розпочати о 08:00, а закінчити – до 15:00. У цей час без блакитного палива будуть жителі сіл Одрадове та Максимівка Олексіївської громади.

Просимо наших клієнтів самостійно, до 08-00 30.12.2025, перекрити крани перед газовими приладами і в подальшому забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт“, – додали газовики.

Читайте також: Вітряно, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На півночі складніше, йдуть два бої: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
На півночі складніше, йдуть два бої: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
29.12.2025, 16:29
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
29.12.2025, 14:13
Терехов навів статистику важкого тижня Харкова
Терехов навів статистику важкого тижня Харкова
29.12.2025, 13:55
Вітряно, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно
Вітряно, з хуртовиною та ожеледицею – завтра на Харківщині буде небезпечно
29.12.2025, 14:37
Огляд постачальників: де купити WMS систему управління складами в Україні
Огляд постачальників: де купити WMS систему управління складами в Україні
29.12.2025, 15:00
За тиждень через обстріли Харківщини – 33 постраждалих, серед них – немовля
За тиждень через обстріли Харківщини – 33 постраждалих, серед них – немовля
29.12.2025, 15:33

Новини за темою:

24.12.2025
На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах
23.12.2025
У четвер у частині Берестинського району не буде газу
22.12.2025
У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
22.12.2025
Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси
17.12.2025
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два села в Лозівському районі завтра залишаться без газу – причина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 17:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 30 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” планують провести роботи, через які доведеться тимчасово зупинити подачу газу в частині Лозівського району. ".