Два села в Лозівському районі завтра залишаться без газу – причина
Завтра, 30 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” планують провести роботи, через які доведеться тимчасово зупинити подачу газу в частині Лозівського району.
Роботи планують розпочати о 08:00, а закінчити – до 15:00. У цей час без блакитного палива будуть жителі сіл Одрадове та Максимівка Олексіївської громади.
“Просимо наших клієнтів самостійно, до 08-00 30.12.2025, перекрити крани перед газовими приладами і в подальшому забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт“, – додали газовики.
29 Грудня 2025 в 17:05