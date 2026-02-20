Live

Земля на Бали и миллионы на одежду: майору бригады ДШВ вручили подозрение 📹

Общество 13:37   20.02.2026
Виктория Яковенко
Земля на Бали и миллионы на одежду: майору бригады ДШВ вручили подозрение 📹 Скриншот

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем, начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ.

Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, с декабря 2023-го по октябрь 2024 года фигурант приобрел активы более чем на 10,3 млн грн. Эти расходы значительно превосходят его официальные доходы.

«Только на брендовую одежду и аксессуары израсходовано 2,5 млн грн. Кроме того, подозреваемый приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали стоимостью 187,3 тыс. долларов», – установили правоохранители.

Видео: Руслан Кравченко

При этом в декларациях майора дорогие активы отсутствуют. Указаны лишь незначительные сбережения. Разница между доходами и фактическими расходами – более трех тысяч прожиточных минимумов, установило следствие.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в почти 10 млн грн.

Кравченко уточнил, что ранее уже сообщали о подозрении этому майору. По данным следствия, он получил 10 тысяч долларов за содействие в замене товарных позиций при закупке продуктов для военных.

«Также есть факты, когда в документах указывалась полная поставка товара, хотя фактически привозили только его часть. Остальную продукцию присваивали через подконтрольных лиц, а военным поставляли некачественный или испорченный товар», — добавили правоохранители.

Во время обысков у фигуранта изъяли 51 тыс. долларов, 2,1 тыс. евро и 201 тыс. грн наличными, автомобили, документы на элитную недвижимость, большую коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров более чем на 8 млн грн, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов.

Читайте также: Почти килограмм PVP нашли у харьковчанина

Автор: Виктория Яковенко
Виктория Яковенко