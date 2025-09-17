Очередную схему с отсрочками «накрыли» в Харькове: стоимость «пакета услуг»

В Харькове правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по данным следствия, обещали «решить вопрос» с военным учетом.

Дополнено в 13:33. Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил, что предлагаемую фигурантами отсрочку можно было получить неограниченное количество раз за дополнительную оплату.

В СБУ добавили, что во время спецоперации провели около 20 обысков по местам жительства и работы участников схемы. Изъяли документацию и черновые записи с доказательствами, мобильные телефоны, компьютерную технику, печати, наличные деньги, полученные преступным путем.

12:07. Фигуранты – двое харьковчан в возрасте 43 и 41 год, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что они заверили мужчину, что могут помочь с исключением его из военного учета и оформлением отсрочки.

Правоохранители говорят: фигуранты рассказывали о своих якобы связях среди должностных лиц ТЦК, военно-врачебных комиссий и МСЭК.

«В «пакет услуг» входили фиктивные выводы врачебно-консультативных комиссий о необходимости ухода за лицом с инвалидностью или тяжелым заболеванием, актах обследования жилищных условий, справки внутренне перемещенных лиц и другая медицинская документация, которая якобы давала право на уклонение от службы», — выяснили в полиции.

Стоила такая помощь – 8500 долларов, добавили правоохранители.

«Во время нескольких встреч они получили от потерпевшего более 6 тысяч долларов и передали ему поддельные документы», – рассказали полицейские.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ в Харьковской области задержала члена экспертной команды врачей. Новая структура пришла на смену МСЭК только в начале этого года. И вот уже врач-хирург подозревается в торговле фиктивными инвалидностями. Фигурант дела – 41-летний медик. Он работает в стационаре одного из территориальных медобъединений региона. Одновременно является экспертом в команде по оценке повседневного функционирования личности. По версии следствия, хирург организовал схему, по которой люди безосновательно получали или удлиняли группы инвалидности. «Клиентов» врачу помогал искать знакомый – бывший правоохранитель. Оперативники СБУ задокументировали, как эта парочка получала 3800 долларов.