Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
У Харкові правоохоронці викрили двох чоловіків, які, за даними слідства, обіцяли «вирішити питання» з військовим обліком.
Доповнено о 13:33. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула уточнив, що відстрочку, яку пропонували фігуранти, можна було отримати необмежену кількість разів за додаткову оплату.
В СБУ додали, що під час спецоперації провели близько 20 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми. Вилучили документацію та чорнові записи з доказами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки, готівку, одержану злочинним шляхом.
12:07. Фігуранти – двоє харків’ян віком 43 та 41 рік, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що вони запевнили чоловіка, що можуть допомогти з виключенням його з військового обліку та оформленням відстрочки.
Правоохоронці кажуть: фігуранти розповідали про свої нібито зв’язки серед посадовців ТЦК, військово-лікарських комісій і МСЕК.
«У «пакет послуг» входили фіктивні висновки лікарсько-консультативних комісій про необхідність догляду за особою з інвалідністю чи тяжким захворюванням, акти обстеження житлових умов, довідки внутрішньо переміщених осіб та інша медична документація, яка нібито давала право на ухилення від служби», – з’ясували у поліції.
Коштувала така допомога – 8500 доларів, додали правоохоронці.
«Під час кількох зустрічей вони отримали від потерпілого понад 6 тисяч доларів та передали йому підроблені документи», – розповіли поліціянти.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ на Харківщині затримала члена експертної команди лікарів. Нова структура прийшла на зміну МСЕК лише на початку цього року. І от уже лікаря-хірурга підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями. Фігурант справи – 41-річний медик. Він працює в стаціонарі одного з територіальних медоб’єднань регіону. Одночасно є експертом у команді з оцінювання повсякденного функціонування особи. За версією слідства, хірург організував схему, за якою люди безпідставно отримували або подовжували групи інвалідності. «Клієнтів» лікарю допомагав шукати знайомий – колишній правоохоронець. Оперативники СБУ задокументували, як ця парочка одержувала 3800 доларів.
