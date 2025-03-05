Майже пів тисячі меддовідок про інвалідність скасували на Харківщині – СБУ

Правоохоронці анулювали 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призовного віку, виданих на Харківщині. Це зробили у межах викриття масштабної «схеми для ухилянтів» в обласній МСЕК у жовтні 2024-го.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, тоді підозри отримали 13 учасників «схеми». Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

«За суми від 2 до 5 тисяч доларів фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити «бронь» та регулярно отримувати державні соцвиплати», – нагадали в СБУ.

Наразі крім скасування підроблених медвисновків правоохоронці спільно з Пенсійним фондом зупинили виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.

«Завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн», – уточнили правоохоронці.

На підставі нових доказів слідчі додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його ймовірним спільникам про підозру за декількома статтями ККУ:

– чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

– чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);

– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);

– ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Усі ймовірні учасники «схеми» наразі – у СІЗО. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

Нагадаємо, про те, що на Харківщині нейтралізували організовану злочинну групу із 13 членів обласної МСЕК, повідомляв голова СБУ Василь Малюк. За його даними, під час обшуків у фігурантів вилучили понад 650 тисяч доларів.