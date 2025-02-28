СБУ: лікарка МСЕК у Харкові допомагала ухилянтам тікати за кордон

Правоохоронці підозрюють лікарку-хірурга в Харкові у підробці документів для фіктивного отримання інвалідності.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, жінка працювала в одній з міжрайонних МСЕК Харкова, які наразі розформовані. У складі комісії фігурантка складала відповідні акти для встановлення групи інвалідності.

Слідство встановило, що лікарка змовилась з одним із місцевих жителів, який прагнув незаконно отримати підстави для втечі за кордон.

«При цьому, мобілізації до українського війська він на той час не підлягав, адже обіймав посаду у Державній кримінально-виконавчій службі України, працюючи інспектором в одній з виправних колоній Харківської області», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці з’ясували: фігурантка без проведення огляду цього «хворого» внесла фіктивні відомості до офіційного документа – акту огляду – та «намалювала» йому неіснуючий діагноз – нібито серйозне захворювання опорно-рухомого апарату.

«Встановлено, що в той час, коли за документами нібито проводився огляд псевдохворого, чоловік фактично перебував на своєму робочому місці на території виправної колонії. На підставі цієї сфабрикованої документації чоловік безпідставно отримав ІІ групу інвалідності і згодом «з кінцями» виїхав за кордон», – додали в СБУ.

Також правоохоронці встановили, що після розформування МСЕКів, жінка влаштувалася адміністраторкою експертної команди з проведення оцінювання повсякденного функціонування особи в одній з місцевих лікарень. Зазначимо, що такі експертні команди створені на заміну МСЕК та почали діяти з 1 січня 2025 року.

Наразі лікарці повідомили про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ), зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Якщо провину доведуть, їй загрожує до 7 років тюрми. Слідчі дії тривають.