СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу
Правоохранители подозревают врача-хирурга в Харькове в подделке документов для фиктивного получения инвалидности.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина работала в одной из межрайонных МСЭК Харькова, которые сейчас расформированы. В составе комиссии фигурантка составляла соответствующие акты по установлению группы инвалидности.
Следствие установило, что врач сговорилась с одним из местных жителей, который стремился незаконно получить основания, чтобы сбежать за границу.
«При этом мобилизации в украинскую армию он в то время не подлежал, ведь занимал должность в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, работая инспектором в одной из исправительных колоний Харьковской области», — рассказали в СБУ.
Правоохранители выяснили: фигурантка без проведения осмотра этого «больного» внесла фиктивные сведения в официальный документ – акт осмотра – и «нарисовала» ему несуществующий диагноз – якобы серьезное заболевание опорно-подвижного аппарата.
«Установлено, что в то время, когда по документам якобы производился осмотр псевдобольного, мужчина фактически находился на своем рабочем месте на территории исправительной колонии. На основании этой сфабрикованной документации мужчина безосновательно получил ІІ группу инвалидности и впоследствии «с концами» уехал за границу», — добавили в СБУ.
Также правоохранители установили, что после расформирования МСЭК женщина устроилась администратором экспертной команды по проведению оценки повседневного функционирования личности в одной из местных больниц. Отметим, что такие экспертные команды созданы вместо МСЭК и начали действовать с 1 января 2025 года.
Сейчас врачу сообщили о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Если вину докажут, ей грозит до 7 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.
Читайте также: Отсрочка от 3 до 6 тысяч долларов: харьковская адвокат разработала схему – СБУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врач, МСЭК, новости Харькова, СБУ, уклонисты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают врача-хирурга в Харькове в подделке документов для фиктивного получения инвалидности.".