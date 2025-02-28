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СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу

Общество 15:47   28.02.2025
Виктория Яковенко
СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу Фото: Владислав Абдула

Правоохранители подозревают врача-хирурга в Харькове в подделке документов для фиктивного получения инвалидности.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина работала в одной из межрайонных МСЭК Харькова, которые сейчас расформированы. В составе комиссии фигурантка составляла соответствующие акты по установлению группы инвалидности.

Следствие установило, что врач сговорилась с одним из местных жителей, который стремился незаконно получить основания, чтобы сбежать за границу.

«При этом мобилизации в украинскую армию он в то время не подлежал, ведь занимал должность в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, работая инспектором в одной из исправительных колоний Харьковской области», — рассказали в СБУ.

Правоохранители выяснили: фигурантка без проведения осмотра этого «больного» внесла фиктивные сведения в официальный документ – акт осмотра – и «нарисовала» ему несуществующий диагноз – якобы серьезное заболевание опорно-подвижного аппарата.

«Установлено, что в то время, когда по документам якобы производился осмотр псевдобольного, мужчина фактически находился на своем рабочем месте на территории исправительной колонии. На основании этой сфабрикованной документации мужчина безосновательно получил ІІ группу инвалидности и впоследствии «с концами» уехал за границу», — добавили в СБУ.

Также правоохранители установили, что после расформирования МСЭК женщина устроилась администратором экспертной команды по проведению оценки повседневного функционирования личности в одной из местных больниц. Отметим, что такие экспертные команды созданы вместо МСЭК и начали действовать с 1 января 2025 года.

Сейчас врачу сообщили о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Если вину докажут, ей грозит до 7 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 15:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают врача-хирурга в Харькове в подделке документов для фиктивного получения инвалидности.".