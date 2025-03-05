Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ
Правоохранители аннулировали 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине. Это сделали в рамках разоблачения масштабной «схемы для уклонистов» в областной МСЭК в октябре 2024-го.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, тогда подозрения получили 13 участников «схемы». Среди них глава региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.
«За суммы от 2 до 5 тысяч долларов фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности уклонистам, которые планировали оформить «бронь» и регулярно получать государственные соцвыплаты», – напомнили в СБУ.
Сейчас, кроме отмены поддельных медвыводов правоохранители совместно с Пенсионным фондом остановили выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через «схему».
«Благодаря оперативному реагированию СБУ предотвратила ежемесячный государственный ущерб в размере более 2,4 млн грн», — уточнили правоохранители.
На основании новых доказательств следователи дополнительно сообщили главе МСЭК и семи его вероятных сообщникам о подозрении по нескольким статьям УКУ:
– чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);
– чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);
– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное по корыстным мотивам преступной организацией);
– ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).
Все вероятные участники «схемы» сейчас – в СИЗО. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.
Напомним, о том, что на Харьковщине нейтрализовали организованную преступную группу из 13 членов областной МСЭК сообщал глава СБУ Василий Малюк. По его данным, в ходе обысков у фигурантов изъяли более 650 тысяч долларов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: МСЭК, пенсия, СБУ, справки, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители аннулировали 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине. ".