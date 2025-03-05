Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ

Общество 13:00   05.03.2025
Виктория Яковенко
Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Правоохранители аннулировали 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине. Это сделали в рамках разоблачения масштабной «схемы для уклонистов» в областной МСЭК в октябре 2024-го.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, тогда подозрения получили 13 участников «схемы». Среди них глава региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

«За суммы от 2 до 5 тысяч долларов фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности уклонистам, которые планировали оформить «бронь» и регулярно получать государственные соцвыплаты», – напомнили в СБУ.

Сейчас, кроме отмены поддельных медвыводов правоохранители совместно с Пенсионным фондом остановили выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через «схему».

«Благодаря оперативному реагированию СБУ предотвратила ежемесячный государственный ущерб в размере более 2,4 млн грн», — уточнили правоохранители.

На основании новых доказательств следователи дополнительно сообщили главе МСЭК и семи его вероятных сообщникам о подозрении по нескольким статьям УКУ:

– чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

– чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное по корыстным мотивам преступной организацией);

– ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

Все вероятные участники «схемы» сейчас – в СИЗО. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.

Напомним, о том, что на Харьковщине нейтрализовали организованную преступную группу из 13 членов областной МСЭК сообщал глава СБУ Василий Малюк. По его данным, в ходе обысков у фигурантов изъяли более 650 тысяч долларов.

Читайте также: СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Взрыв в Харькове: данные Терехова и Синегубова об ударе «Молнии» (дополняется)
Взрыв в Харькове: данные Терехова и Синегубова об ударе «Молнии» (дополняется)
05.03.2025, 13:28
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
04.03.2025, 20:28
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночной обстрел города, удар БпЛА днем
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночной обстрел города, удар БпЛА днем
05.03.2025, 14:13
Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ
Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ
05.03.2025, 13:00
Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото)
Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото)
05.03.2025, 14:09

Новости по теме:

15:47
СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу
23:26
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
13:22
«Увидим, что из этого получится»: в Харькове ликвидировали МСЭК
14:35
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
17:23
Уклонист в Харькове дал $15 000 за инвалидность из-за COVID-19: дельца поймали

Вы читали новость: «Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители аннулировали 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине. ".