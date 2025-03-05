Почти полтысячи медсправок об инвалидности отменили на Харьковщине — СБУ

Правоохранители аннулировали 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине. Это сделали в рамках разоблачения масштабной «схемы для уклонистов» в областной МСЭК в октябре 2024-го.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, тогда подозрения получили 13 участников «схемы». Среди них глава региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

«За суммы от 2 до 5 тысяч долларов фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности уклонистам, которые планировали оформить «бронь» и регулярно получать государственные соцвыплаты», – напомнили в СБУ.

Сейчас, кроме отмены поддельных медвыводов правоохранители совместно с Пенсионным фондом остановили выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через «схему».

«Благодаря оперативному реагированию СБУ предотвратила ежемесячный государственный ущерб в размере более 2,4 млн грн», — уточнили правоохранители.

На основании новых доказательств следователи дополнительно сообщили главе МСЭК и семи его вероятных сообщникам о подозрении по нескольким статьям УКУ:

– чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

– чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное по корыстным мотивам преступной организацией);

– ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

Все вероятные участники «схемы» сейчас – в СИЗО. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.

Напомним, о том, что на Харьковщине нейтрализовали организованную преступную группу из 13 членов областной МСЭК сообщал глава СБУ Василий Малюк. По его данным, в ходе обысков у фигурантов изъяли более 650 тысяч долларов.