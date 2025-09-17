Live
“Для цього просуваються в бік Харкова”: командир “Хартії” про РФ та місто

Записано 11:04   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Командир бригади “Хартія” Даніель Кітонє впевнений, що наразі тими силами, які є у росіян, ворог не зможе окупувати Харків. 

Однак вони прагнуть вплинути на громадянське населення – посіяти сумніви, що Україна зможе перемогти, а також хочуть вимотати харків’ян.

“Всі бачать ті удари, які вони завдають по нашій країні, як “Шахеди” залітають у житлові будинки, як “Іскандери” вражають торгові центри. І це зроблено саме для цього, щоб у населення з’явилося почуття втоми від війни. І саме для цього вони просуваються у бік Харкова – щоб їх артилерійські засоби мали змогу діставати до житлових кварталів. І щоб там у когось посіяти зерно: “А може давайте все припинимо за будь-яку ціну?”, – зазначив Кітонє.

Водночас він наголосив, що всі подібні спроби росіян – марні. І харків’яни не планують здаватись.

Харків — залізобетон, це то місто, яке вистояло у 2022 році. І зараз харківське населення, з урахуванням тих людей, які повернулися до Харкова, підтримує і, я впевнений, буде підтримувати військових, буде стояти за будь-яких обставин“, – наголосив командир.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
