“Для цього просуваються в бік Харкова”: командир “Хартії” про РФ та місто
Командир бригади “Хартія” Даніель Кітонє впевнений, що наразі тими силами, які є у росіян, ворог не зможе окупувати Харків.
Однак вони прагнуть вплинути на громадянське населення – посіяти сумніви, що Україна зможе перемогти, а також хочуть вимотати харків’ян.
“Всі бачать ті удари, які вони завдають по нашій країні, як “Шахеди” залітають у житлові будинки, як “Іскандери” вражають торгові центри. І це зроблено саме для цього, щоб у населення з’явилося почуття втоми від війни. І саме для цього вони просуваються у бік Харкова – щоб їх артилерійські засоби мали змогу діставати до житлових кварталів. І щоб там у когось посіяти зерно: “А може давайте все припинимо за будь-яку ціну?”, – зазначив Кітонє.
Водночас він наголосив, що всі подібні спроби росіян – марні. І харків’яни не планують здаватись.
“Харків — залізобетон, це то місто, яке вистояло у 2022 році. І зараз харківське населення, з урахуванням тих людей, які повернулися до Харкова, підтримує і, я впевнений, буде підтримувати військових, буде стояти за будь-яких обставин“, – наголосив командир.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 11:04
