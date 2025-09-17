Live
Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта)

Україна 10:32   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта) Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про те, що ЗС РФ просунулися в Куп’янську, розповіли 17 вересня автори проєкту Deep State.

Згідно з оновленими даними, ворог захопив території у північній частині міста.

Нагадаємо, до цього аналітики Інституту вивчення війни два дні поспіль повідомляли про просування ворога в Куп’янську. Експерти передавали, що ворог захоплює території у центральній частині міста. Однак голова РВА Андрій Канашевич стверджував, що ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. І попри всі загрози, у ворога немає ніяких просувань углиб міста. Такої ж думки дотримувався і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його спостереженнями, поширена думка про те, що ЗС РФ закріпилися в Куп’янську, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується.

Читайте також: Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
