В ISW знову повідомляють про просування армії РФ у Куп’янську

У зведенні 17 вересня експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували лінію фронту у Харківській області.

На геолокаційних кадрах аналітики зафіксували просування росіян у Куп’янську на вулиці Садовій. Також, за даними ISW, бої йшли біля Кіндрашівки, Красного Першого, Петропавлівки та Піщаного.

“Російське джерело стверджує, що російські війська контролюють вогонь приблизно над п’ятьма кілометрами автомагістралі H-26 Куп’янськ – місто Харків поблизу Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська)”, – додали в Інституті вивчення війни.

Деякі “перемоги” росіян все ж таки виявилися фейковими. Йдеться про Південно-Слобожанський напрямок.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на лівий (південний) берег річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від Харкова)”, – пишуть аналітики.

Тим часом ситуація на інших напрямках Харківщини – без змін.

Нагадаємо, у зведенні 16 вересня в ISW передавали, що росіяни змогли просунутися в центральній частині Куп’янська, а також на південному заході від Степової Новоселівки.