В ISW знову повідомляють про просування армії РФ у Куп’янську
У зведенні 17 вересня експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували лінію фронту у Харківській області.
На геолокаційних кадрах аналітики зафіксували просування росіян у Куп’янську на вулиці Садовій. Також, за даними ISW, бої йшли біля Кіндрашівки, Красного Першого, Петропавлівки та Піщаного.
“Російське джерело стверджує, що російські війська контролюють вогонь приблизно над п’ятьма кілометрами автомагістралі H-26 Куп’янськ – місто Харків поблизу Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська)”, – додали в Інституті вивчення війни.
Деякі “перемоги” росіян все ж таки виявилися фейковими. Йдеться про Південно-Слобожанський напрямок.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на лівий (південний) берег річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від Харкова)”, – пишуть аналітики.
Тим часом ситуація на інших напрямках Харківщини – без змін.
Нагадаємо, у зведенні 16 вересня в ISW передавали, що росіяни змогли просунутися в центральній частині Куп’янська, а також на південному заході від Степової Новоселівки.
Читайте також: Порушують канони ведення війни: як у Куп’янську виявляють військових РФ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В ISW знову повідомляють про просування армії РФ у Куп’янську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 08:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 17 вересня експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували лінію фронту у Харківській області. ".