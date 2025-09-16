Порушують канони ведення війни: як у Куп’янську виявляють військових РФ

Російських військових, які проникають у Куп’янськ у цивільному одязі, виявляють в основному за зовнішністю та за вимовою, розповів в етері нацмарафону спікер ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський.

Він наголосив, що військові не мають права проникати на територію супротивника у цивільному одязі та з підробленими документами, проте росіяни це роблять.

«З підробленими документами у цивільному російські військові, хоча вони не мають на це права, за канонами війни, умовно кажучи. Є правила та канони ведення війни та бойових дій. Тому інфільтруються в Куп’янськ. Виявити їх дуже важко, в основному за зовнішністю, за вимовою. І деякі з них там у цивільному, а деякі у військовому. І деякі, звісно, чинять серйозний опір військовий, відстрілюються і таких просто знищують», – розповів Бєльський.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він вкотре констатував, що виявляти ворогів заважають цивільні мешканці, які залишаються у місті.

«Наказ був про евакуацію з Куп’янська, коли було зрозуміло, що росіяни націлились на місто, ще в жовтні минулого року. Частина народу тоді виїхала, лишилося 4 тисячі людей. Зі ще більшим наближенням бойових дій, активності обстрілів, ще частина виїхала. І станом на серпень в місті залишалося 991 людина. Це за даними військової адміністрації», – повідомив Бєльський.

За його словами, росіяни не можуть зайти в Куп’янськ з півночі, тому намагаються обійти його із заходу чи зі сходу. Поки що їм це не вдається. Бєльський також розповів нові деталі щодо спроби росіян підійти до Куп’янська газопроводом.

«Через Куп’янськ йде багато труб магістральних на північ і на північний схід Харківщини, наприклад, у бік Дворічної. І у зв’язку з окупацією цих населених пунктів газопостачання в ту сторону припинили. І вони якраз по цій трубі, яка йде на Дворічну, вони в неї залізли. Але вони не вилізли в самому Куп’янську, вони вилізли на околицях, в Радьківці. Вони там в хащах вилізли на північних околицях. У цих двох населених пунктах вони намагаються накопичуватись і з того напрямку атакувати», — додав речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, 15 вересня речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів, що російські ДРГ намагаються пробратися в Куп’янськ у цивільному одязі та з підробленими документами, видаючи себе за місцевих жителів. Вирахувати їх дуже важко. Одна з цілей ворога – інформаційна: окупанти створюють картину контролю якщо не всього Куп’янська, то його значної частини. Для цього намагаються дістатися знакових місць і біля них показати на камери своїх дронів російські прапори, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Аналітики групи DeepState 13 і 14 вересня інформували про просування військових РФ у північних кварталах Куп’янська. 13 вересня Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація у місті під контролем Сил оборони, там проводять контрдиверсійну операцію.