Live
  • Вт 16.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.5

Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 18:12   16.09.2025
Олена Нагорна
Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Сім разів атакували російські військові від початку доби на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми військових РФ поблизу Вовчанська та Липців.

Супротивник від початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в бік Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного. Два бої тривають.

Усього станом на 16:00 росіяни здійснили 85 атак на всіх фронтах.

Нагадаємо, вранці 16 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували 20 разів, а на Куп’янському – 11 разів.

Читайте також: Чи захищене ППО середмістя Харкова? Що відповів Синєгубов (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Порушують канони ведення війни: як у Куп’янську виявляють військових РФ
Порушують канони ведення війни: як у Куп’янську виявляють військових РФ
16.09.2025, 19:04
Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
16.09.2025, 18:12
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Чи захищене ППО середмістя Харкова? Що відповів Синєгубов (відео)
Чи захищене ППО середмістя Харкова? Що відповів Синєгубов (відео)
16.09.2025, 17:45
Новини Харкова — головне 16 вересня: удар по фармуніверситету, постраждалі
Новини Харкова — головне 16 вересня: удар по фармуніверситету, постраждалі
16.09.2025, 18:23
Фармуніверситет для РФ – просто мішень: реакція Зеленського на удар по Харкову
Фармуніверситет для РФ – просто мішень: реакція Зеленського на удар по Харкову
16.09.2025, 16:05

Новини за темою:

16:45
Вісім боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
17:36
Три бої точаться на Харківщині – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті на 16:00
10:31
За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ
17:31
Де росіяни найбільше атакували в Харківській області – Генштаб ЗСУ
18:16
Де найбільше боїв зараз в Харківській області – Генштаб ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 18:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім разів атакували російські військові від початку доби на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".