Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Сім разів атакували російські військові від початку доби на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми військових РФ поблизу Вовчанська та Липців.
Супротивник від початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в бік Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного. Два бої тривають.
Усього станом на 16:00 росіяни здійснили 85 атак на всіх фронтах.
Нагадаємо, вранці 16 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували 20 разів, а на Куп’янському – 11 разів.
