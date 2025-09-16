Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова

Вранці 16 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої на Харківщині протягом доби.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 20 атак росіян біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

А на Куп’янському – окупанти штурмували позиції СОУ 11 разів. Зіткнення зафіксували біля Кіндрашівки, Загризового, Куп’янська та Петропавлівки.

“Загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе”, – передає Генштаб.

Втрати ЗС РФ такі: