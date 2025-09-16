Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова
Вранці 16 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої на Харківщині протягом доби.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 20 атак росіян біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
А на Куп’янському – окупанти штурмували позиції СОУ 11 разів. Зіткнення зафіксували біля Кіндрашівки, Загризового, Куп’янська та Петропавлівки.
“Загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе”, – передає Генштаб.
Втрати ЗС РФ такі:
Читайте також: Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої на Харківщині протягом доби.".