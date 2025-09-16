Генштаб: 20 раз пытался прорваться враг на севере от Харькова
Утром 16 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, где шли бои на Харьковщине в течение суток.
Так на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 20 атак россиян возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
А на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ 11 раз. Боестолкновения зафиксировали около Кондрашовки, Загрызово, Купянска и Петропавловки.
«Всего за вчера зафиксировано 208 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4795 обстрелов, из них 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе», – передает Генштаб.
Потери ВС РФ такие:
