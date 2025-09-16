Чи захищене ППО середмістя Харкова? Що відповів Синєгубов (відео)

Наскільки захищене засобами ППО середмістя Харкова, спитали в начальника ХОВА Олега Синєгубова в етері нацмарафону після удару «шахеда» по Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету, що біля Кінного ринку.

“Ми аналізуємо кожен удар, аналізуємо щодобово, цілодобово удари ворога. Навіть “шахедами” вони намагаються обійти наші мобільні вогневі групи. Коли я кажу МВГ, це не лише мобільні вогневі групи на базі кулеметів. Це абсолютно різні засоби ураження. І вони намагаються їх обходити, вони так само аналізують і чітко розуміють, що ми посилюємося фактично щодня, працюючи і аналізуючи їхню стратегію, їхні удари”, – відповів Синєгубов.

Він відзначив, що одного разу над Харковом пролітало понад 160 “шахедів”, і оборонцям вдалося знешкодили більше ніж 60 повітряних цілей.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Однак ворог розуміє так само це. І він запускає “шахеди” десь з півночі території. Фактично півтори хвилини – і “шахед” вже перебуває над Харковом”, – констатував Синєгубов.

Він вчергове підтвердив, що по Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету вдарив “шахед”. І прокоментував той факт, що деякі харків’яни не ховалися в укриттях під час тривоги, а знімали на смартфони.

“Харків’яни – це люди, які переживали різні часи, 2022, 2023, 2024 роки, коли ворог цілодобово бив ракетами С-300 по місту. І ті, які пережили це… Жодним “шахедом”, на жаль, їх не злякаєш. І все ж таки люди мають перебувати в укриттях. Я зазначу, що ті люди, які перебували у самому приміщенні, вони зреагували вчасно на сигнал повітряної тривоги, вони спустились в укриття і тому не постраждали”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Терехов уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок. Синєгубов інформував, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Відомо про чотирьох постраждалих. «Приліт» прийшовся по Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.