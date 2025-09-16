Защищен ли ПВО центр Харькова? Что ответил Синегубов (видео)

Насколько защищен средствами ПВО центр Харькова, спросили у начальника ХОВА Олега Синегубова в эфире нацмарафона после удара «Шахеда» по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.

«Мы анализируем каждый удар. Анализируем ежедневно, круглосуточно удары врага. Даже «Шахедами» они пытаются обойти наши мобильные огневые группы. Когда я говорю МОГ, это не только мобильные огневые группы на базе пулеметов. Это совершенно разные средства поражения. И они пытаются их обходить, они так же анализируют и четко понимают, что мы усиливаемся фактически каждый день, работая и анализируя их стратегию, их удары», — ответил Синегубов.

Он отметил, что в один из дней над Харьковом пролетало более 160 «Шахедов», и защитникам удалось обезвредить более 60 воздушных целей.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Однако враг понимает это так же. И он запускает «Шахеды» где-то с севера территории. Фактически полторы минуты — и «Шахед» уже находится над Харьковом», — констатировал Синегубов.

Он в очередной раз подтвердил, что по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета ударил «Шахед». И прокомментировал тот факт, что некоторые харьковчане не прятались в укрытиях во время тревоги, а вели сьемку на смартфоны.

«Харьковчане — это люди, которые пережили разные времена, 2022, 2023, 2024 годы, когда враг круглосуточно бил ракетами С-300 по городу. И те, кто пережил это… Никаким «Шахедом», к сожалению, их не напугаешь. И все же люди должны находиться в укрытиях. Я отмечу, что те люди, которые находились в самом помещении, они вовремя отреагировали на сигнал воздушной тревоги, они спустились в укрытие и поэтому не пострадали», — добавил начальник ХОВА.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Терехов уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок. Синегубов информировал, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Известно о четверых пострадавших, состояние всех легкое. «Прилет» пришелся по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.