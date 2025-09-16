Харків атакували декілька БпЛА, частину збили – ОВА (фото і відео наслідків)

З’явилися фото наслідків ранкового удару БпЛА по Слобідському району Харкова.

Доповнено о 12:55. Наслідки атаки ворожого БпЛА по Слобідському району Харкова опублікували в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

12:39. «Ворог атакував місто кількома БпЛА, частину з них вдалося збити. Одне з влучань зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах і одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі.», – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару, за його даними, постраждали двоє людей, які в момент «прильоту» були на вулиці. Їхній стан оцінюють як легкий.

«Цей об’єкт не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей», – вважає голова ХОВА.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Про трьох постраждалих інформував міський голова. Він уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок.