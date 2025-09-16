Фармуніверситет для РФ – просто мішень: реакція Зеленського на удар по Харкову
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар армії по Харкову 16 вересня.
«День – удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень. Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона», – зазначив Зеленський.
Він заявив, що поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, передусім – економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни.
«Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни «сімки» та «двадцятки» не дарували Росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен», – підкреслив президент.
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Терехов уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок.
Синєгубов інформував, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Відомо про чотирьох постраждалих. «Приліт» прийшовся по Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.
