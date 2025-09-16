Live
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 18:12   16.09.2025
Елена Нагорная
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Семь раз атаковали российские военные с начала суток в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили два штурма военных РФ вблизи Волчанска и Липцев.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в направлении Купянска, Петропавловки и Песчаного. Два боя продолжаются.

Всего по состоянию на 16:00 россияне совершили 85 атак на всех фронтах.

Напомним, утром 16 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали 20 раз, а на Купянском — 11 раз.

Читайте также: Защищен ли ПВО центр Харькова? Что ответил Синегубов (видео)

Автор: Елена Нагорная
