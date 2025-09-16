«Ворог не має жодних просувань вглиб Куп’янська»: коментар Канашевича (відео)
Ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів вже є поранені та загиблий, повідомив в етері нацмарафону очільник РВА Андрій Канашевич.
За його словами, обстріли продовжуються. Ворог застосовує весь спектр озброєння. Зокрема, ввечері 15 вересня та вночі 16 числа активно росіяни били КАБами.
«Вони летіли по Шевченківській громаді. Це найбільш віддалена громада від лінії фронту», – розповів Канашевич.
Він уточнив, що в Куп’янську залишаються 800 людей.
«Попри всі повідомлення, стосовно наявності ворога в Куп’янську, здійснюємо евакуацію. Станом на сьогодні, попри всі загрози, бачимо, що є певний контроль. Ворог не має жодних просувань вглиб міста», – заявив Канашевич.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, у зведенні 16 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували: згідно з геолокаційними кадрами, росіяни змогли просунутися в центральній частині Куп’янська. Російський блогер стверджував, що майже весь Куп’янськ є спірною «сірою зоною, передавали аналітики.
