Live

Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині

Суспільство 14:18   08.05.2026
Вікторія Яковенко
Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

25-річному чоловіку на Харківщині повідомили про підозру. Правоохоронці вважають, що він намагався обманом отримати компенсацію за нібито пошкоджений через удари будинок.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні торік фігурант придбав садибний житловий будинок у селі Стара Гнилиця.

«Та згодом, достовірно знаючи, що будинок не зазнавав пошкоджень унаслідок бойових дій, подав через застосунок «Дія» заяву про компенсацію як за знищене майно», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додають: також чоловік долучив документи про «технічне обстеження», в яких зазначалося, що будинок нібито був повністю зруйнований внаслідок прямого влучання снаряда.

«Втім, під час перевірки встановлено, що жодних бойових дій чи обстрілів за цією адресою у вказаний період не фіксувалося. Це підтверджується даними ДСНС, правоохоронних органів та актом комісійного обстеження. Крім того, експертний висновок спростував версію заявника: характер пошкоджень не відповідає наслідкам обстрілу та, ймовірно, свідчить про механічний спосіб їх виникнення», – зазначили правоохоронці.

Утім схема фігуранта не спрацювала: комісія з питань надання компенсацій офіційно відмовила у виплаті. Заявлена сума становила понад 1 млн гривень.

Натомість чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

на Харьковщине мужчина хотел обманом получить компенсацию
Фото: Харківська обласна прокуратура
на Харьковщине мужчина хотел обманом получить компенсацию
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: На 17 років таки «сяде» диверсант за підпали: прокурори відстояли вирок

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині
Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині
08.05.2026, 14:18
Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷
Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷
08.05.2026, 13:15
Обстріляний ворогом поїзд прибув на Харківщину за графіком – УЗ (фото)
Обстріляний ворогом поїзд прибув на Харківщину за графіком – УЗ (фото)
08.05.2026, 13:32
Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
08.05.2026, 12:38
Новини Харкова — головне 8 травня: нічні тривоги, хлопчик випав із вікна
Новини Харкова — головне 8 травня: нічні тривоги, хлопчик випав із вікна
08.05.2026, 13:36
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
08.05.2026, 11:03

Новини за темою:

23.04.2026
Подорожчання пального: на Харківщині обіцяють компенсації, кого це стосується
15.04.2026
Засудять посадовця, що нажився на компенсації за фейкові руїни на Харківщині
14.04.2026
Не знають, чи сіятимуть восени: як паливна криза вплине на фермерів Харківщини
08.04.2026
Судитимуть посадовця з Харківщини, що займався наданням компенсацій за житло
11.12.2025
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 14:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річному чоловіку на Харківщині повідомили про підозру. Правоохоронці вважають, що він намагався обманом отримати компенсацію за нібито пошкоджений через удари будинок.".