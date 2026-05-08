Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині

25-річному чоловіку на Харківщині повідомили про підозру. Правоохоронці вважають, що він намагався обманом отримати компенсацію за нібито пошкоджений через удари будинок.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні торік фігурант придбав садибний житловий будинок у селі Стара Гнилиця.

«Та згодом, достовірно знаючи, що будинок не зазнавав пошкоджень унаслідок бойових дій, подав через застосунок «Дія» заяву про компенсацію як за знищене майно», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додають: також чоловік долучив документи про «технічне обстеження», в яких зазначалося, що будинок нібито був повністю зруйнований внаслідок прямого влучання снаряда.

«Втім, під час перевірки встановлено, що жодних бойових дій чи обстрілів за цією адресою у вказаний період не фіксувалося. Це підтверджується даними ДСНС, правоохоронних органів та актом комісійного обстеження. Крім того, експертний висновок спростував версію заявника: характер пошкоджень не відповідає наслідкам обстрілу та, ймовірно, свідчить про механічний спосіб їх виникнення», – зазначили правоохоронці.

Утім схема фігуранта не спрацювала: комісія з питань надання компенсацій офіційно відмовила у виплаті. Заявлена сума становила понад 1 млн гривень.

Натомість чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.