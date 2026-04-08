Судитимуть посадовця з Харківщини, що займався наданням компенсацій за житло

Чиновника з Ізюмщини підозрюють у службовій недбалості при наданні компенсацій за зруйноване житло, повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці дізналися про порушення зловмисника під час розгляду заяв громадян на отримання компенсацій за знищене житло.

Під час розслідування з’ясували, що 63-річний чоловік, що очолював комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищене житло, недостатньо перевіряв подані документи та фактичний стан об’єктів.

На розгляд комісії подавали заяви громадян про отримання компенсацій за нібито знищені будинки, хоча ці об’єкти нерухомості фактично не обстежували, не перевірялися відомості у відповідних реєстрах, ігнорували суперечності між актами обстеження та технічними звітами, а рішення приймали без належних підстав.

У результаті таких дій безпідставно надали компенсації за об’єкти, які не були знищені та підлягали відновленню. Загальна сума збитків державному бюджету становить понад 5,2 мільйона гривень.

Слідчі Ізюмського РУП повідомили про підозру у службовій недбалості. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.