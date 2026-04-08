Судитимуть посадовця з Харківщини, що займався наданням компенсацій за житло

Події 21:04   08.04.2026
Оксана Якушко
Судитимуть посадовця з Харківщини, що займався наданням компенсацій за житло

Чиновника з Ізюмщини підозрюють у службовій недбалості при наданні компенсацій за зруйноване житло, повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці дізналися про порушення зловмисника під час розгляду заяв громадян на отримання компенсацій за знищене житло.

Під час розслідування з’ясували, що 63-річний чоловік, що очолював комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищене житло, недостатньо перевіряв подані документи та фактичний стан об’єктів.

На розгляд комісії подавали заяви громадян про отримання компенсацій за нібито знищені будинки, хоча ці об’єкти нерухомості фактично не обстежували, не перевірялися відомості у відповідних реєстрах, ігнорували суперечності між актами обстеження та технічними звітами, а рішення приймали без належних підстав.

У результаті таких дій безпідставно надали компенсації за об’єкти, які не були знищені та підлягали відновленню. Загальна сума збитків державному бюджету становить понад 5,2 мільйона гривень.

Слідчі Ізюмського РУП повідомили про підозру у службовій недбалості. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Читайте також: Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Судитимуть посадовця з Харківщини, що займався наданням компенсацій за житло
Судитимуть посадовця з Харківщини, що займався наданням компенсацій за житло
08.04.2026, 21:04
Вночі заморозки, вдень +12. Прогноз погоди на 9 квітня у Харкові й області
Вночі заморозки, вдень +12. Прогноз погоди на 9 квітня у Харкові й області
08.04.2026, 20:31
Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
08.04.2026, 19:55
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
08.04.2026, 19:20
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних
Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних
08.04.2026, 18:34

Новини за темою:

08.03.2026
Куп’янська немає: чому люди досі без компенсацій за зруйноване житло
15.01.2026
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
13.12.2025
єОселя: програму пільгової іпотеки розширили
08.12.2025
Житло для ВПО: хто може отримати ваучер на 2 млн грн, як подати заявку
04.12.2025
Понад чотири мільярди гривень отримали мешканці на ремонт житла – ХОВА


  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 21:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновника з Ізюмщини підозрюють у службовій недбалості при наданні компенсацій за зруйноване житло, повідомляє Нацполіція.".