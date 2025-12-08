Житло для ВПО: хто може отримати ваучер на 2 млн грн, як подати заявку

З 1 грудня переселенці, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заявки на житловий ваучер номіналом 2 млн грн, повідомили у ХОВА.

Житловий ваучер – це електронний документ, який дозволить придбати житло в безпечному регіоні або ж інвестувати в його новобудову чи використати як погашення платежу за іпотекою.

У ХОВА зазначили, що на першому етапі подати заяву можуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які одночасно відповідають таким критеріям:

мають статус ВПО;

мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (незалежно від того, чи отримали його після повномасштабного вторгнення, чи під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року);

мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованій території, що відображено у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території.

«Участь в програмі можлива, якщо заявник та його родина (чоловік/дружина і неповнолітні діти) не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території, за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій. Участь можлива також за умови, що родина не отримувала житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у єВідновленні. Наявність чи відсутність житла у власності на ТОТ не впливає на право участі», – уточнили в ОВА.

Щоб подати заявку необхідно:

Оновити застосунок до останньої версії.

Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.

Підтвердити склад сім’ї.

Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через Дія.Підпис). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин – заяву буде скасовано)

Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

Подати заявку через ЦНАПи та нотаріуси стане доступним пізніше.

«Після подання заява проходить автоматичну перевірку, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією – до 30 днів. Також, до заявника не мають бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції та мають бути відсутні судимості за злочини проти держави», – розповіли в ХОВА.

У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна формується житловий ваучер. Термін його дії – 5 років. Також на житло, придбане за ваучером, діє п’ятирічна заборона на відчуження. Про офіційний старт виплат і можливість використання ваучерів повідомлять окремо.