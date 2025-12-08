Жилье для ВПЛ: кто может получить ваучер на 2 млн грн, как подать заявку

С 1 декабря переселенцы, выехавшие с временно оккупированных территорий и имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут подать заявки на жилищный ваучер номиналом 2 млн грн, сообщили в ХОВА.

Жилищный ваучер – это электронный документ, который позволит приобрести жилье в безопасном регионе или инвестировать в его новостройку или использовать в качестве погашения платежа по ипотеке.

В ХОВА отметили, что на первом этапе подать заявление могут только внутренне перемещенные лица, которые одновременно отвечают следующим критериям:

имеют статус ВПЛ;

имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны (независимо от того, получили ли его после полномасштабного вторжения или во время АТО/ООС, начиная с 2014 года);

имеют подтверждение предыдущего места жительства на временно оккупированной территории, что отражено в справке ВПЛ;

имеют актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории.

«Участие в программе возможно, если заявитель и его семья (супруг и несовершеннолетние дети) не владеют другим жильем на подконтрольной Украине территории, за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий. Участие возможно также при условии, что семья не получала жилищную поддержку в других программах и не имеет действующих заявлений в єВідновленні. Наличие или отсутствие жилья в собственности на временно оккупированных территориях не влияет на право участия», – уточнили в ОВА.

Чтобы подать заявку необходимо:

Обновить приложение до последней версии.

Перейти в раздел Услуги для ВПЛ → Заявление на жилищный ваучер.

Подтвердить состав семьи.

Получить согласие супруга на обработку персональных данных (через Ді. Підпис). Если партнер не подтверждает согласие в течение 36 часов – заявление будет отменено)

Подписать заявление Дія. Подписью и отправить.

Подать заявку через ЦПАУ и нотариусы станет доступным позже.

«После подачи заявления проходит автоматическая проверка, а затем передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией – до 30 дней. Также к заявителю не были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции и должны отсутствовать судимости за преступления против государства», — рассказали в ХОВА.

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества формируется жилищный ваучер. Срок его действия – 5 лет. Также на жилье, приобретенное по ваучеру, действует пятилетний запрет на отчуждение. Об официальном старте выплат и возможности использования ваучеров сообщат отдельно.