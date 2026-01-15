Live

Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости

Интервью 19:47   15.01.2026
Оксана Якушко
Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости

Какая сегодня идеальная квартира, готовы ли жители новостроек переезжать в частные дома с печкой, какой будет цена на жилье в Харькове в 2026 году, в интервью МГ «Объектив» рассказал Андрей Правдин, директор агентства недвижимости.

Цены на квартиры в Харькове догнали довоенные

— Если сравнить 2025 год с предыдущими по продаже и покупке квартир в Харькове, каким он был?

— 2025 год точно был лучше предыдущего. Средняя цена с декабря 2024-го по декабрь 2025-го выросла на 30%. Причем среди городов, за которыми я наблюдаю, в Харькове был наибольший рост. Для владельцев недвижимости все хорошо, а многие покупатели потеряли возможность приобрести жилье очень выгодно, как это было в 2022 году.

– То есть рынок растет.

– Другое дело, что по сравнению с 2021 годом спрос составляет около половины от довоенного объема.

— Если сравнить цены с довоенными, сколько стоят квартиры в Харькове?

– Если брать в среднем, то в 2025 году, это летом произошло, цены догнали 2021 год.

Районов с репутацией «безопасных» в Харькове не осталось

– Ничего себе. Какие районы в Харькове сейчас считают интересными для покупки?

– До войны центр давно потерял привлекательность и для жизни, и по ценам. Тогда максимальным спросом пользовались квартиры рядом со станциями метро – чем ближе, тем дороже. Сейчас на цену оказывает большое влияние, во-первых, близость к стратегическим объектам – чем ближе, тем меньше спрос. И не очень хорошей славой пользуются Пятихатки, поселок Жуковского, Большая Даниловка, Северная Салтовка – наиболее пострадавшие от обстрелов районы. Другое дело, что это больше память о 2022 году, когда артиллерия РФ прямой наводкой била по этим районам. Сейчас не факт, что им достается больше, чем Одесской, например.

– Одесская, Новые дома долгое время были достаточно популярными. Но после того, как россияне начали бить и по Одесской, эта локация все еще остается среди таких, где хотят приобрести жилье?

– Если вычеркнуть Одесскую, Новые дома и Салтовку, то что останется? Алексеевка постоянно под обстрелами, как и центр. В 2023-2024 годах Новые дома и Одесская имели репутацию спокойных районов. Сейчас такого нет, но и нет существенного оттока спроса, потому что выбор действительно небольшой. В любом районе возможно разрушение.

Большинство сделок по покупке жилья происходит в диапазоне от $20 тысяч до $60 тысяч

– Какая сейчас средняя цена на рынке на однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиру в Харькове?

— $28 тысяч – это однокомнатная, $49 тысяч – двухкомнатная, $68 тысяч – это трехкомнатная. В среднем стоимость выставленной на продажу квартиры – $51 100 по итогам декабря. Средняя цена дома – $140 тысяч. Другое дело, что разнятся стоимость выставленных на рынок и стоимость проданных.

— Если в Харькове $140 тысяч стоит дом, то сколько же за него просят в пригороде, скажем, в Высоком, Мерефе, Песочине?

– Там дешевле на 40-50%. Но большая часть предложений на харьковском рынке – это дорогие дома, и это вливает на ту же среднюю стоимость предложения. Хотя в 2025 году подавляющее большинство сделок совершалось по квартирам стоимостью от $20 до $40 тысяч. Если мы считаем те квартиры, которые были проданы, то 90% – до 60 тысяч долларов. То есть жилье с высокой стоимостью почти не продается. А по домам рабочий диапазон сделок от $20 до $60 тысяч – не $140 тысяч.

— То есть выставить можно любую цену, но приобретут ли…

– Да. С того объема квартир, которые есть на рынке, каждый месяц продают 8-10%. По домам 4-5%. То есть 20 домов выставили на рынок, покупателя находит один.

– А кто преимущественно покупал жилье в 2025 году в Харькове: переселенцы, военные?

– Все понемногу. Что касается покупки за єВідновлення, то это скорее медийная тема, которая на самом деле не очень повлияла на рынок. Потому что за средства єВідновлення было около 10% сделок на рынке недвижимости. Остальные, 90% сделок, совершались за наличные. И покупали люди не под инвестиции, а для собственного использования. 2/3 покупателей – это женщины, остальные мужчины. Возраст 40-50 лет, хотя среди покупателей немало тех, кому от 20 до 30.

В Харькове снова есть покупатели-«обменщики» и те, кто готов делать капремонт квартир

— У вашего агентства есть представительства почти по всей стране, и вы можете мониторить ситуацию не только в Харькове. Где чаще всего наши земляки покупают жилье?

– Точно могу сказать, что люди из Харьковской области, получившие сертификаты єВідновлення, пытались остаться в Харькове, потому что с теми деньгами они только здесь и могут что-то приобрести.

— Так они не могут даже в Виннице, в Черновцах купить квартиру?

– Средняя стоимость квартиры в Виннице $75 тысяч, во Львове $125 тысяч, в Ужгороде $92 тысячи, в Полтаве $62 тысячи.

— В 2022-2023 годах действительно многие харьковчане поехали в Киев, Полтаву, но сейчас в Полтаве не так уютно, как раньше. А на Киев вообще смотреть без слез нельзя. Насколько сейчас эти направления интересуют харьковчан?

– Похоже, что люди, оставшиеся в Харькове, Харьковом и интересуются. До Большой войны были покупатели-«обменщики», которые продавали квартиру, чтобы купить большую или в другом районе, они составляли когда-то 80% сделок, затем 60%. И когда началась война, эти люди ушли с харьковского рынка недвижимости. А в 2025 году они появились. Это признак нормализации психологии и экономики. Еще один любопытный показатель. В первые годы войны очень проблематично было продать квартиру без ремонта либо в состоянии от застройщика.

– Потому что покупали, чтобы можно было сразу заселиться и жить.

— Потому что человек понимал, что начинать ремонт в этих условиях просто невозможно.

– Конечно, мастеров нет, плохая логистика строительных материалов. А сейчас как?

— 75% проданного жилья сейчас – это то, что не нуждается в ремонте. Но квартиры без ремонта уже тоже продаются. Другое дело, если сравнивать харьковский рынок с городами запада Украины, новострой у нас не доминирует. Если там 50-60% вторичного рынка жилья – это новострой, то у нас это только 18%. Дефицит новостроек у нас нарастает на самом деле.

С газом, автономным отоплением и не на последнем этаже

– Раньше все мечтали о современной квартире с большими панорамными окнами, с индукционной, а не газовой плитой. В этом году, мне кажется, тренд должен быть на дом с твердотопливным котлом или каменной печкой. Сколько стоит купить дом в Винницкой, Хмельницкой области, на западе Украины?

— В Винницкой средняя цена дома $129 тысяч, во Львовской области, если село далеко-далеко, больше, чем демократичная цена. Если во Львове, то $329 тысяч средняя цена дома. Другое дело, что дома преимущественно покупают в ближайшем пригороде Львова. Что касается того, ушли ли люди из новостроек в дома с печным отоплением, нет, до этого еще не дошло.

Другое дело, что действительно наличие газа в квартире сейчас оказывает большое влияние на цену и ликвидность жилья. Буквально сегодня в Виннице смотрели квартиру покупатели из Киева в жилом комплексе, где до восьмого этажа газовые плиты, а выше только электричество. И все нравится покупателям, но электричество для них – это критический параметр.

— Какова же сегодня идеальная квартира на рынке?

– Идеальное жилье – с автономным газовым отоплением, чтобы просто был газ, панорамные окна – нет, не вариант. Последний высокий этаж – не вариант, потому что лифты, потому что «шахеды». Ну, первый этаж – не вариант, потому что никому он не нравится. У стратегического объекта – нет. И чтоб в жилом состоянии или вообще с современным ремонтом. Такие приоритеты в жизни.

Увеличится спрос на жилье в новостройках, а цены продолжат расти

– Если говорить о тенденциях, которые перекочевали с прошлого года в этот, что вы можете отметить?

– Пока тенденции, связанные с безопасностью и обеспечением коммунальных услуг, сохраняются, поэтому и приоритеты покупателей будут такими же точно. Другое дело, что новостройки скорее всего в Харькове будут больше ценить, чем в предыдущие годы, потому что они просто заканчиваются. Если за эти военные годы в безопасных регионах строили, сдавали новое жилье и таким образом пополняли рынок, то в нашем городе новостроек по-прежнему не очень много. Нам казалось, что весь Харьков застраивается, но по сравнению с другими городами – это совсем не так. Во-вторых, качество застройки в западных регионах выше, чем в Харькове.

— А как насчет цен?

– Тенденция к росту сохранится – квартиры продолжат дорожать. И основных пояснений здесь два. Во-первых, инфляция, обесценивание долларов в кармане. Во-вторых, Харьков остается наиболее инвестиционно привлекательным городом среди всех городов Украины из-за того, что он большой, мощный, но цены на недвижность очень низкие по сравнению с другими городами. Поэтому есть потенциал роста, причем он пойдет вверх в два-три раза, когда изменится ситуация.

Читайте также: Снова взрыв в Харькове — город атаковал российский БпЛА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
15.01.2026, 16:46
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
15.01.2026, 17:27
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект
15.01.2026, 16:37
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.01.2026, 16:44
Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости
Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости
15.01.2026, 19:47

Новости по теме:

27.11.2025
«єВідновлення» на Харьковщине: сколько новых домов купили, куда переезжают
20.11.2025
Сколько домов и квартир приобрели жители Харьковщины за сертификаты
13.11.2025
Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине
07.11.2025
Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано
07.11.2025
єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости», то посмотрите больше в разделе Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 19:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовы ли жители новостроек переезжать в частные дома с печкой и какой будет цена на жилье в Харькове в 2026 году, МГ «Объектив» рассказал Андрей Правдин, эксперт по недвижимости.".