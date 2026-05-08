Придумал «прилет», чтобы получить миллион: схема не сработала на Харьковщине

Общество 14:18   08.05.2026
Виктория Яковенко
Придумал «прилет», чтобы получить миллион: схема не сработала на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

25-летнему мужчине на Харьковщине сообщили о подозрении. Правоохранители считают, что он пытался обманом получить компенсацию за якобы поврежденный из-за ударов дом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае прошлого года фигурант приобрел усадебный жилой дом в селе Старая Гнилица.

«Но впоследствии, достоверно зная, что дом не был поврежден в результате боевых действий, подал через приложение «Дія» заявление о компенсации как за уничтоженное имущество», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавляют: также мужчина приобщил документы о «техническом обследовании», в которых отмечалось, что дом якобы полностью разрушен в результате прямого попадания снаряда.

«Однако, во время проверки установлено, что никаких боевых действий или обстрелов по этому адресу в указанный период не фиксировалось. Это подтверждается данными ГСЧС, правоохранительными органами и актом комиссионного обследования. Кроме того, экспертное заключение опровергло версию заявителя: характер повреждений не соответствует последствиям обстрела и, вероятно, свидетельствует о механическом способе их возникновения», — отметили правоохранители.

Впрочем, схема фигуранта не сработала: комиссия по вопросам предоставления компенсаций официально отказала в выплате. Заявленная сумма составила более 1 млн гривен.

В то же время мужчина получил подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (окончено покушение на мошенничество в особо крупных размерах) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Новости Харькова — главное 8 мая: ночные тревоги, мальчик выпал из окна
Сгорели редкие сорта инжира: в Харькове пылал научный институт (фото, видео)
Трагедия в Харькове: ребенок выпал из окна, травмы оказались смертельные
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
Обстрелянный врагом поезд прибыл на Харьковщину по графику – УЗ (фото)
Придумал «прилет», чтобы получить миллион: схема не сработала на Харьковщине
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 14:18;

