Не знают, сеять ли осенью: как топливный кризис влияет на фермеров Харьковщины

Несмотря на то, что цены на горючее выросли вдвое из-за далекой войны на Ближнем Востоке, пока повышенного спроса на аграрную продукцию нет. Что ставит украинских фермеров перед трудным вопросом: стоит ли продолжать вкладываться в новые урожаи, несмотря на убытки. Как видят свое будущее аграрии, МГ «Объектив» исследовала на примере фермера из Лозовского района, в хозяйстве которого есть как растениеводство, так и животноводство, а опыт в отрасли составляет 46 лет.

Дизельное топливо нужно на посевную и генераторы для коров

Перед кризисом покупал литр солярки за 55 гривен. Сейчас цена горючего доходит уже до 100 гривен за литр, говорит фермер Лозовщины Сергей Лобас.

«Это я подсчитал, у меня небольшое хозяйство, 3000 гектаров, что почти в два раза увеличились расходы на топливо. Но это не всё. Мы держим небольшое животноводство, это где-то около 340 голов коров и 610 крупного рогатого скота в целом. Если нет электроэнергии, мы вынуждены включать дизель-генераторы. Слава Богу, что мы поставили два дизель-генератора и обеспечиваем свое животноводство, но это мы считаем где-то около 3-4 тонн в месяц. 4 тонны умножить на 100 гривен – и получается 400 тысяч гривен дополнительно мы потратим на обеспечение своего животноводства», – поделился Сергей Лобас расчетами с «Объективом».

Без минеральных удобрений урожая озимых не было бы

Но кроме цен на топливо по карману фермерского хозяйства ощутимо ударило еще и повышение цен на азотные удобрения. До войны США и Израиля с Ираном азотные удобрения в больших объемах производили из природного газа Саудовская Аравия, Катар, Оман, ОАЭ и Бахрейн. Страны Персидского залива являются ключевыми поставщиками азотных удобрений в мире: по разным оценкам, они обеспечивают около 30–40% мировой торговли карбамидом и около 15% аммиака, а для карбамида их роль в глобальной торговле может достигать почти половины объемов.

Из-за блокады Ормузского пролива на рынке минеральных удобрений есть дефицит. Если перед началом войны в Иране харьковский аграрий покупал аммиачную селитру по 23,5 – 24 тысяч гривен за одну тонну, то сейчас цена на это удобрение достигает 40 тысяч. Поскольку собственной селитры в Украине нет, украинским фермерам выбирать не приходится – покупают ту, что везут из-за границы.

А без минеральных удобрений никак, говорит Сергей Лобас.

«Смотрим, как перезимовала озимая пшеница. В целом, неплохо. Были некоторые вопросы по озимому ячменю, но эти последние дожди, пришедшие ранней весной, нам помогли. Мы уже подкормили аммиачной селитрой озимую пшеницу и ячмень. Если бы вовремя этого не сделали, то рассчитывать на урожай нам бы не пришлось», — объясняет фермер.

Работают в убыток из-за низких цен на аграрную продукцию и проблем с рынком сбыта

Впереди у харьковских аграриев посевная компания. Сергей Лобас планирует сажать яровые культуры, подсолнечник и кукурузу.

«И это, я скажу, большой вопрос, потому что где же эти средства искать. И еще большая проблема, которая повлияла на нашу экономику в этом году и влияет на весенние полевые работы – это резкое снижение цены на молоко. Перед этим молоко мы продавали по 23 гривны за литр, а сейчас цена упала до 15, то есть на 8 гривен. Это мы теряем в хозяйстве около 600 тысяч гривен в месяц из-за падения цен на молоко. В то же время видим, что цены на прилавках растут. У меня такая ситуация впервые за всю жизнь – такой кризис цен на сырое молоко, такого еще не было, мне 66 лет, из которых 46 работаю в сельском хозяйстве», — жалуется фермер.

Пока Кабмин возмещает из государственного бюджета по 8 тысяч гривен на одну корову, но только маленьким фермерским хозяйствам, имеющим до 50 коров. Большим производителям ничего не достается.

В результате всех этих кризисов фермерское хозяйство с Лозовщины, как и многие такие же по всей Харьковщине, сейчас работает себе в убыток. Что будет сеять и будет ли вообще это делать в 2027 году, Сергей Лобас поймет осенью — после того, как кризис уже развернется по полной.

«В чем парадокс ситуации: себестоимость продукции растет, дизельное топливо дорожает, но мы не знаем сегодня, будет ли адекватная цена на сельхозпродукцию, на то же зерно, кукурузу, молоко в дальнейшем. А сейчас, я скажу на свой страх и риск, нет адекватного роста цен на продукцию растениеводства, на то же зерно или кукурузу. И даже если спрос будет, немало съедает логистика. Зерно мы экспортируем через море, потому что так дешевле всего. И как будет и что произойдет, мы еще не знаем», — говорит фермер.

А еще украинские аграрии столкнулись с проблемой сбыта своей продукции. Когда в стране действовало Министерство аграрной политики, именно его специалисты искали нормальные рынки сбыта и адекватные цены для отечественных производителей.

«Сейчас в Украине такого министерства нет. Там есть какой-то отдел или управление, но это уже не то», — деликатно оценивает уровень работы государственного подразделения харьковский фермер.

Кабмин ввел страхование военных рисков для аграриев

На днях Кабмин ввел механизм страхования военных рисков для аграриев. Процедура предусматривает возмещение из бюджета до 60% уплаченной страховой премии, заявил первый замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

«Доступ к агрострахованию в условиях войны становится не просто финансовым инструментом, а важным условием экономической устойчивости. Именно поэтому правительство ввело новый механизм: государство возвращает до 60% страховой премии для аграриев в прифронтовых общинах и до 45% для других производителей», — написал Высоцкий на своей странице в Facebook.

Также в Украине действует общенациональная программа «Кешбек на горючее», согласно которой украинцы (в том числе аграрии как физические лица) могут получать возмещение за горючее, приобретенное на АЗС.

Размер кэшбэка: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз.

Максимальная сумма: до 1000 грн. в месяц.

Если будет реальное возмещение топлива, конечно обратится за ним, говорит Сергей Лобас. По словам фермера, общий дефицит его хозяйства на период весенне-полевых работ составил около 15 млн грн.