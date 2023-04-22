Трактор на автопилоте: на Чугуевщине решили, как засеять заминированные поля
Аграрий из Гракового Александр Кривцун переоборудовал трактор, чтобы работать дистанционно на деоккупированных территориях.
«Я сам не верил, а мне сказали: мы сделаем. И они сделали. Из импортной техники поставили гидравлические клапаны, перепрошили программы», — сообщил в репортаже «Суспільне новини» владелец аграрного предприятия Александр Кривцун.
Дистанционно управляют трактором с помощью пульта и монитора, рассказал механизатор Павел Григорченко.
«На нем есть газ, повороты направо и налево, включение и выключение автопилота. При сильном ветре возникают неполадки, а когда его нет и ясная погода, видимость идеальная», — добавил Григорченко.
Удаленно управляют трактором с помощью пульта с экраном, еще один экран стоит в кабине машины. Связь осуществляется через антенны, радиус действия – до 2 километров.
Владелец аграрного предприятия Александр Кривцун в Граково имеет 2000 га земель.
«У саперов сейчас задача разминировать линии электропередач и газопроводы населению. Они не успевают, к тому же мы просим помощи. Поэтому решили что-нибудь сделать, чтобы выйти в поле и самим разминировать», — рассказал Александр Кривцун.
Этому трактору более 30 лет. Для того чтобы переоборудовать технику, потратили около миллиона гривен, добавил аграрий.
Сейчас трактор без водителя используют, чтобы убрать сорняки в поле. Засеять поля кукурузой и подсолнечником Кривцун планирует в мае.
Читайте также: Посевную на Харьковщине начали на две недели раньше: в ХОВА назвали причину
Новости по теме:
Вы читали новость: «Трактор на автопилоте: на Чугуевщине решили, как засеять заминированные поля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аграрий из Гракового Александр Кривцун переоборудовал трактор, чтобы работать дистанционно на деоккупированных территориях.".