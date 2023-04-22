Трактор на автопилоте: на Чугуевщине решили, как засеять заминированные поля

Аграрий из Гракового Александр Кривцун переоборудовал трактор, чтобы работать дистанционно на деоккупированных территориях.

«Я сам не верил, а мне сказали: мы сделаем. И они сделали. Из импортной техники поставили гидравлические клапаны, перепрошили программы», — сообщил в репортаже «Суспільне новини» владелец аграрного предприятия Александр Кривцун.

Дистанционно управляют трактором с помощью пульта и монитора, рассказал механизатор Павел Григорченко.

«На нем есть газ, повороты направо и налево, включение и выключение автопилота. При сильном ветре возникают неполадки, а когда его нет и ясная погода, видимость идеальная», — добавил Григорченко.

Удаленно управляют трактором с помощью пульта с экраном, еще один экран стоит в кабине машины. Связь осуществляется через антенны, радиус действия – до 2 километров.

Владелец аграрного предприятия Александр Кривцун в Граково имеет 2000 га земель.

«У саперов сейчас задача разминировать линии электропередач и газопроводы населению. Они не успевают, к тому же мы просим помощи. Поэтому решили что-нибудь сделать, чтобы выйти в поле и самим разминировать», — рассказал Александр Кривцун.

Этому трактору более 30 лет. Для того чтобы переоборудовать технику, потратили около миллиона гривен, добавил аграрий.

Сейчас трактор без водителя используют, чтобы убрать сорняки в поле. Засеять поля кукурузой и подсолнечником Кривцун планирует в мае.