Посевную на Харьковщине начали на две недели раньше: в ХОВА назвали причину
В Харьковской области началась весенняя посевная. Аграрии уже засеяли 13,7 тысячи гектаров, из них за минувшую неделю — 9,4 тысячи. Работы начались в Лозовском, Красноградском, частях Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
В этом году засевают яровой ячмень, горох, яровую пшеницу и овес. Погодные условия позволили начать посевную почти на две недели раньше, чем в предыдущие сезоны, сообщил замначальника ХОВА Евгений Иванов.
По его словам, первыми в поля вышли аграрии Лозовщины, где на сегодня уже засеяли 22% от прогнозируемых площадей — 2,8 тысячи гектара.
«В этом сезоне имеем довольно дождливую весну. Осадки способствуют активному росту посевов. Однако мешают работе техники. Как только почва подсохнет — аграрии нарастят темпы проведения посевов», — отметил Иванов.
Также он констатировал, что главный вызов для фермеров — минная опасность. На данный момент обследовано почти 660 гектаров сельхозугодий. Фактически разминированы 4,1 гектара.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области началась весенняя посевная. Аграрии уже засеяли 13,7 тысячи гектаров, из них за минувшую неделю — 9,4 тысячи. Работы начались в Лозовском, Красноградском, частях Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.".