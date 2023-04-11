Посевную на Харьковщине начали на две недели раньше: в ХОВА назвали причину

В Харьковской области началась весенняя посевная. Аграрии уже засеяли 13,7 тысячи гектаров, из них за минувшую неделю — 9,4 тысячи. Работы начались в Лозовском, Красноградском, частях Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

В этом году засевают яровой ячмень, горох, яровую пшеницу и овес. Погодные условия позволили начать посевную почти на две недели раньше, чем в предыдущие сезоны, сообщил замначальника ХОВА Евгений Иванов.

По его словам, первыми в поля вышли аграрии Лозовщины, где на сегодня уже засеяли 22% от прогнозируемых площадей — 2,8 тысячи гектара.

«В этом сезоне имеем довольно дождливую весну. Осадки способствуют активному росту посевов. Однако мешают работе техники. Как только почва подсохнет — аграрии нарастят темпы проведения посевов», — отметил Иванов.

Также он констатировал, что главный вызов для фермеров — минная опасность. На данный момент обследовано почти 660 гектаров сельхозугодий. Фактически разминированы 4,1 гектара.